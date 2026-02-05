Avocata PNL care promitea intervenții la vârful puterii a fost eliberată din arest. Va purta brățară de monitorizare

Avocata din PNL a fost denunțată la DNA chiar de un coleg de partid. Foto: Facebook/Adriana Georgescu

Avocata Adriana Georgescu și falsul general SIE au fost plasaţi în arest la domiciliu. Cei doi vor fi obligaţi să poarte brăţări de monitorizare pe toată durata acestei măsuri.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis joi eliberarea din arest preventiv a avocatei Adriana Georgescu, fost membru PNL, alături de un fals general SIE, Gheorghe Iscru, în dosarul în care cei doi sunt acuzaţi de trafic de influenţă. Instanţa a dispus ca ei să fie plasaţi în arest la domiciliu pentru următoarele 22 de zile, urmând să poarte brăţară electronică de supraveghere.

Adriana Georgescu şi Gheorghe Iscru au fost arestaţi preventiv pe 29 ianuarie de Curtea de Apel Bucureşti, însă Instanţa supremă le-a admis joi contestaţiile şi a decis ca aceştia să fie plasaţi în arest la domiciliu.

"Admite contestaţiile formulate de inculpaţii Adriana Georgescu şi Gheorghe Iscru împotriva încheierii din data de 29.01.2026, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti. Desfiinţează încheierea atacată şi rejudecând: respinge propunerea de arestare preventivă formulată de DNA. Dispune luarea faţă de inculpaţii Georgescu Adriana-Mihaela şi Iscru Gheorghe măsura arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 22 de zile, începând cu data de 05.02.2026 până în data de 27.02.2026, inclusiv. În baza art. 221 alin. (3) din Codul de procedură penală, dispune ca inculpaţii Georgescu Adriana-Mihaela şi Iscru Gheorghe să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. Definitivă", se arată în decizia instanţei.

Avocata din PNL şi falsul general SIE au fost prinşi de DNA în timp ce primeau 60.000 de euro, pentru intervenţii în Justiţie în favoarea omului de afaceri Jean-Paul Tucan, care avea două dosare penale, dintre care unul se află pe rolul Tribunalului Bucureşti.

În referatul DNA apar mai multe stenograme, în care avocata discută cu un investigator sub acoperire şi se laudă că are "intrare" la mai mulţi oameni politici, dar şi la şeful DNA, Marius Voineag. De asemenea, avocata susţinea că are influenţă la candidatul PNL la Primăria municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, şi cerea bani în numele acestuia.

Astfel, la data de 21 noiembrie 2025, avocata i-a pretins investigatorului o sumă cuprinsă între 100.000 de euro şi 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a lui Ciucu. Ea ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul actualului primar general al Capitalei, ar avea influenţă asupra unor magistraţi şi ar putea asigura soluţionarea favorabilă a celor două dosare penale.

În plus, ea a cerut bani promiţând intervenţii la ministrul Transporturilor în vederea finalizării unor proiecte derulate în Portul Constanţa, precum şi angajarea unei persoane apropiate omului de afaceri Jean-Paul Tucan într-o funcţie importantă în cadrul CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa.