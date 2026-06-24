CCR discută sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra Legii privind utilizarea plajei Mării Negre

1 minut de citit Publicat la 08:38 24 Iun 2026 Modificat la 08:38 24 Iun 2026

Şeful statului susţine în sesizare că faleza şi plaja mării sunt proprietatea statului, făcând parte din domeniul public. Sursa colaj foto: Agerpres

Curtea Constituţională a României (CCR) ar putea pronunţa, miercuri, o decizie în cazul sesizării preşedintelui Nicuşor Dan asupra Legii privind utilizarea plajei Mării Negre, potrivit Agerpres.

În luna noiembrie a anului trecut, şeful statului a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.

Noua soluţie legislativă instituie posibilitatea ca titularul dreptului de proprietate a plajelor să atribuie în folosinţă gratuită autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora, o cotă de până la 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială, cu destinaţia de plajă publică.

Şeful statului arată în sesizare că titularul dreptului de proprietate este statul, întrucât faleza şi plaja mării sunt prevăzute în lista bunurilor care aparţin domeniului public al statului.

El atrage atenţia că autorităţile administraţiei publice locale, care nu reprezintă instituţii de utilitate publică, nu au capacitatea de a primi astfel de terenuri.

Astfel, soluţia legislativă ce vizează atribuirea în folosinţă gratuită autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile riverane Mării Negre a unei cote de până la 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic contravine dispoziţiilor articolului 136 alineatul 4, teza finală din Constituţie, apreciază preşedintele.