Cine poate cere ordin de protecție și ce probe sunt necesare

2 minute de citit Publicat la 07:00 25 Noi 2025 Modificat la 07:00 25 Noi 2025

Ordinul de protecţie este un instrument legal esențial pentru protejarea unei victime. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ordinul de protecţie este un instrument legal esențial pentru protejarea unei persoane al cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate sunt amenințate de comportamentul altcuiva. Legislația din România permite nu doar victimelor violenței domestice, ci și altor persoane aflate în pericol să solicite un astfel de ordin, iar instanța decide în regim de urgență măsurile necesare.

Cine poate cere ordin de protecţie și în ce cazuri

Ordinul de protecție poate fi cerut de orice persoană care se simte amenințată de o altă persoană, nu doar în situații de violență domestică, conform noii legi.

Victima poate depune personal cererea la judecătorie, iar instanța competentă este cea de la domiciliul sau reședința victimei.

Dacă victima nu poate acționa singură, cererea poate fi depusă de tutorele său sau de un reprezentant legal.

De asemenea, cererea poate fi făcută în numele victimei și de procuror sau de reprezentanți ai autorităților locale responsabile cu protecția victimelor, potrivit Legii 26/2024.

Măsurile pot fi dispuse pentru eliminarea unei situații de pericol, nu numai în cazul violenței fizice, ci și psihologice, amenințărilor, hărțuirii sau abuzului online.

Durata ordinului de protecție este stabilită de judecător, dar nu poate depăși 12 luni de la data emiterii.

Ce probe sunt necesare pentru a solicita ordinul de protecție

Pentru ca instanța să emită un ordin de protecție, este nevoie să se demonstreze existența unei stări de pericol sau a unor acte de violență.

Printre probele uzuale se numără înscrisuri, declarații ale părților, martori, înregistrări audio sau video, fotografii care arată leziuni sau comportamente abuzive.

Certificate medicale, rapoarte de la psihologi sau alte acte care atestă consecințele violenței pot fi, de asemenea, folosite pentru susținerea cererii.

În procedura de judecată, instanța soluționează cererea cu rapiditate; nu se admit probe care necesită administrare îndelungată, iar întreaga cerere trebuie judecată preferențial.

Cât costă și cine plătește cheltuielile de judecată

Depunerea cererii pentru ordin de protecție este scutită de taxa judiciară de timbru, astfel că persoana care solicită protecția nu trebuie să plătească această taxă.

Asistența juridică este obligatorie, adică victima trebuie să fie asistată de avocat în procedură, iar partea împotriva căreia se cere ordinul beneficiază și ea de reprezentare legală obligatorie.

În plus, ordinul de protecție este executoriu imediat — după emitere, măsurile dispuse pot fi puse în aplicare fără somație și fără trecerea vreunui termen.

În cazul apelului deciziei, apreciază instanța o cauțiune dacă dorește suspendarea executării, iar cuantumul acesteia este stabilit de instanță.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului - numărul unic național 119 sau la linia europeană de asistență pentru Copii 116111.