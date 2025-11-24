Fostul senator Marius Isăilă susține că nu-l știe pe Moșteanu și că nu a vorbit niciodată cu el

Fostul senator Marius Isăilă susține că nu-l știe pe Moșteanu și că nu a vorbit niciodată cu el. FOTO Captură video Antena 3 CNN

Fostul senator PSD Marius Isăilă, cel care este acuzat de procurori că ar fi vrut să dea şpagă 1 milion de euro pentru a cumpăra influența ministrului Apărării, spune că nu-l știe pe Ionuţ Moşteanu şi că nu a vorbit niciodată cu el.

„Nu pot să clarific că dacă aș vorbi m-aș acuza. Nu pot să vă spun”, a declarat el.

Întrebat dacă îl știe pe ministrul apărării, el a negat: „Nu îl cunosc, nu m-am văzut niciodată cu dânsul, asta vă pot spune. Haideți să lăsăm justiția și după aceea vă pot da o declarație amănunțită. Am încredere (că justiția o să își facă treaba - n.r.)”.

Marius Isăilă a fost eliberat, după 13 zile, din arestul preventiv şi pus sub control judiciar. Decizia a fost luată, joi, de Curtea de Apel Bucureşti.

Fostul senator este acuzat de cumpărare de influență, după ce ar fi promis intervenții la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica.

Procurorii susțin că fostul senator ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării.

Ionuț Moșteanu a precizat că are calitatea de martor în acest dosar.

„Lupta împotriva corupției nu e un slogan pentru mine, e o linie roșie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană.

Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor. Știu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării și probabil de aceea s-au înmulțit atacurile și fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru”, a scris Moșteanu într-o postare pe Facebook.