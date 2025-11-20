Marius Isăilă a fost plasat sub control judiciar, după ce a stat 13 zile în arest, în dosarul mitei pentru ministrul Apărării

1 minut de citit Publicat la 17:46 20 Noi 2025 Modificat la 17:47 20 Noi 2025

Fostul senator PSD Marius Isăilă (stânga) și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (dreapta). Colaj foto: Agerpres

Fostul senator PSD Marius Isăilă, cel care este acuzat de procurori că ar fi vrut să dea şpagă 1 milion de euro pentru a cumpăra influența ministrului Ionuț Moşteanu, a fost eliberat, după 13 zile, din arestul preventiv şi pus sub control judiciar. Decizia a fost luată, joi, de Curtea de Apel Bucureşti.

Instanţa a admis, joi, contestaţia lui Marius Isăilă la decizia de arestare preventivă luată de Tribunalul Bucureşti.

”Admite contestaţie formulată de contestatorul inculpat. Desfiinţează, în parte, încheierea penală contestată, si pe fond, rejudecând: respinge propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justitie- DNA de luare a măsurii arestului preventiv faţă de inculpat, dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul I.M. pe o perioada de 60 de zile, începând cu data de 20.11.2025”, se arată în minuta instanţei.

Ce acuzaţii i se aduc lui Marius Isăilă

Fostul senator este acuzat de cumpărare de influență, după ce ar fi promis intervenții la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica.

Procurorii susțin că fostul senator ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării.

Ionuț Moșteanu a precizat că are calitatea de martor în acest dosar.

„Lupta împotriva corupției nu e un slogan pentru mine, e o linie roșie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană.

Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor. Știu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării și probabil de aceea s-au înmulțit atacurile și fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru”, a scris Moșteanu într-o postare pe Facebook.