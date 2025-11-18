Paul Lambrino află dacă va fi extrădat. Decizia definitivă va fi luată de Curtea de apel din Paris

Printul Paul si sotia sa, Lia, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie în 2016 Foto: Hepta

Paul Lambrino, autointitulat prinţ al României, află marți dacă va fi extrădat din Franţa. Curtea de apel din Paris va da decizia definitivă, după ce statul român a obţinut rejudecarea extrădării în dosarul în care el este condamnat în dosarul Ferma Regală Băneasa.

Decizia definitivă va fi luată de Curtea de Apel din Paris, cea care analizează marți ultimele argumente trimise prin documente de către Ministerul Justiției din țara noastră.

Ministerul Justiției se bazează pe o decizie a curții a Curții de Justiție a Uniunii Europene, potrivit căreia statele din comunitatea europeană trebuie să își predea condamnații fugari, prevedere care se poate aplica și în acest caz.

În cazul în care magistrații din Franța acceptă extrădarea, atunci va fi doar o chestiune de zile până când Paul Lambrino va fi adus în țară și încarcerat.

Paul-Philippe, cunoscut ca „Prințul Paul al României”, condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării Fermei Băneasa, a fost arestat în Paris, în 7 aprilie, pentru executarea mandatului european de arestare emis de autoritățile române.

Paul Lambrino este urmărit de justiția din România, după ce a fost condamnat definitiv în 2020 la trei ani şi patru luni închisoare cu executare în dosarul retrocedării ilegale a Fermei regale de la Băneasa. În acest caz, 18 persoane au fost condamnate, printre care oamenii de afaceri israelieni Tal Silberstein şi Beny Steinmetz, iar prejudiciul adus statului a fost estimat de procurori la 145 de milioane de euro.

Atât o instanță franceză, cât și una din Malta au decis să dea curs cererii de extrădare a României.

Paul-Philippe Hohenzollern, cunoscut și ca Paul Lambrino și „Prințul Paul al României”, este fiul lui Carol Lambrino și al Helenei Henriette Nagavitzine. Tatăl său a fost fiul cel mare al regelui Carol al II-lea al României și al lui Zizi Lambrino. Paul Lambrino nu a fost niciodată recunoscut ca membru al familiei regale de către unchiul său Mihai, ultimul rege al României.