Reacția lui Radu Pally după percheziții: "Au găsit o agendă banală". Cristela Georgescu: "S-au îndreptat către familie cu copilaș"

Șeful de campanie al lui Georgescu, Radu Pally și soția lui, care coordonează campania de comunicare a lui Călin Georgescu. FOTO Facebook Crenguța Pally

Procurorii sunt pe urmele banilor din campania lui Călin Georgescu. Anchetatorii adună informaţii despre cheltuielile fostului candidat pentru prezidenţiale şi au descins în mai multe locaţii de unde au ridicat documente şi dispozitive informative. Vizat a fost şi şeful de campanie al lui Georgescu, Radu Pally, care a descris perchezițiile ca pe "o cheltuială publică majoră și inutilă pentru bugetul de stat".

Radu Pally, șeful de campanie a lui Călin Georgescu: "Percheziția dânșilor a constat într-adevăr într-un aflux de persoane, de altfel și o cheltuială publică majoră și inutilă pentru bugetul de stat.

Aveam buletinul încă neschimbat pe o adresă mai veche, într-un apartament în care nu locuiește nimeni. Am sunat-o și pe mama mea, am rugat-o să meargă acolo să le deschidă, să nu fie nevoie să spargă ușa. Au fost și la biroul nostru și chiar și la un apartament care, culmea, nici nu l-am achiziționat încă. Exista o agendă simplă, agendă banală, agendă pe care mai fac diverse notițe, mai desenează cea mică pe ea când o prinde, în care, automat, în discuțiile pe care le am cu domnul Georgescu mai notez diverse idei sau anumite linii de comunicare.

Sigur, li s-a părut suspect acolo faptul că a remarcat o scurtă frază la adresa domnului Predoiu. Nimic neadevărat, de altfel, e una din frazele care domnul Georgescu a mai și ...probabil a mai folosit-o, mi-a plăcut, am renotat-o".

Familia Georgescu vine cu prima reacţie după percheziţiile făcute la şeful de campanie al fostului candidat la prezidenţiale. Cristela Georgescu susţine că descinderile sunt o încercare de intimidare a sistemului

Cristela Georgescu: "Către cine s-a îndreptat sistemul? Și nu oricum, ci în forță? Cu cine se luptă? Sistemul globalist de familie, un soi de La Familia se îndreaptă către cine? Către familia românească. Acesta este raportul de forțe. Către cine s-au îndreptat ei în primul rând? Nenea Aurel (prezentat de Călin și Cristela Georgescu drept comerciantul român de la care cei doi cumpără regulat atunci când vin la piață - n.r.), familie de țărani care iată, își muncesc pământul până le crapă palmele, până le iese sânge din piele. Către familia tânără coordonatorii de comunicare ai lui Călin Georgescu, familie tânără cu copilaș mic".

George Pally ar fi organizat, prin intermediul companiei sale, filmarea de campanie în care Georgescu este surprins pe un cal alb. Procurorii încearcă să afle în ce context a fost făcută această filmare, dacă şeful de campanie al lui Georgescu a primit bani pentru filmare sau dacă a fost o donaţie.

Imediat după alegeri Parchetul General a deschis un dosar in rem pentru coruperea alegătorilor, în contextul în care Georgescu a declarat oficial cheltuieli 0 în timpul campaniei electorale. Cu toate acestea s-a descoperit că mai multe persoane ar fi dat bani pentru promovarea candidatului.

Percheziţii au fost făcute la finalul anului trecut şi la Bogdan Peschir, un alt apropiat de al lui Georgescu, omul despre care SRI spune că a finanțat campania lui Călin Georgescu.

De la cele trei locuinţe ale lui Bogdan Peşchir din Braşov au fost ridicate mai multe dispozitive, calculatoare şi medii de stocare, care au fost supuse unor percheziţii informatice. Anchetatorii au decis transferul a 7 milioane de dolari din contul lui Bogdan Peșchir în conturile Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.