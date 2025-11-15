România recuperează 19 hoteluri şi băi termale din Băile Herculane. Decize în dosarul devalizării patrimoniului staţiunii

2 minute de citit Publicat la 15:49 15 Noi 2025 Modificat la 15:49 15 Noi 2025

Cladirea Bailor Imperiale Austriece din statiunea Baile Herculane. Foto: Agerpres

O mare parte din patrimoniul din staţiunea Băile Herculane revine în patrimoniul statului român. Aceasta este decizia surpriză a Curţii de Apel Timişoara, dată vineri, în dosarul DIICOT care a investigat jaful petrecut în perioada 2007–2016. Totuşi, aceasta nu este definitivă şi poate fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Un jaf descris în amănunt în cele 442 de pagini ale rechizitoriului DIICOT şi 35 de inculpați, acuzați de zeci de infracțiuni – de la constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, delapidare cu consecințe deosebit de grave, până la sustragere de sub sechestru, violare de domiciliu, distrugere sau șantaj.

Printre inculpați se află şi Iosif Armaș, fost deputat PSD, președinte al Consiliului de Administrație al Hercules SA și acționar majoritar la SC Argirom Internațional SA, dar şi fostul deputat Ion Tabugan.

"În perioada 2007–2016 a fost constituit și a acționat un grup infracțional organizat cu scopul de a decapitaliza o societate comercială din orașul Băile Herculane, prin scoaterea activelor/bunurilor din patrimoniul acesteia în dauna creditorilor reali și, totodată, însușirea în folosul membrilor grupului a sumelor de bani obținute. Societatea din Băile Herculane deținea în anul 2001, dată la care a fost privatizată, aproximativ 50 de imobile în stațiune, imobile care reprezentau cele mai importante hoteluri, restaurante și ștranduri termale din stațiune. De asemenea, aceasta deținea licență de exploatare a apelor termale, fiind singurul furnizor pentru celelalte hoteluri și pensiuni funcționale din stațiune", se arată în rechizitoriu DIICOT.

După ce societatea a intrat în insolvență, gruparea a pus în aplicare un nou mecanism în vederea sustragerii activelor companiei. Firma a contractat împrumuturi de la mai multe persoane fizice, în baza unor contracte de împrumut de sume relativ mici, cu dobânzi anuale mult mai mari decât dobânda legală, contracte care constituiau titluri executorii. Evident, banii nu erau restituiți, iar hotelurile erau executate pe bandă rulantă. Așa au fost scoase din patrimoniul societății 22 de imobile și două licențe privind exploatarea apelor termominerale, acestea fiind însușite de membrii grupului infracțional organizat, spun procurorii.

După primul val de arestări făcut de DIICOT, în 2016, gruparea a continuat să sfideze – bunuri pe care procurorii antimafia au pus sechestru asigurător au fost vândute în baza unor documente antidatate.

Prin sentinţa de astăzi, Curtea de Apel Timişoara a dispus confiscarea şi, practic, întoarcerea în patrimoniul statului a unora dintre cele mai importante obiective din Băile Herculane: hotelurile Apollo, Diana, Roman, Ferdinand, complexurile hoteliere Hercules şi Minerva, cazinoul din staţiune şi mai multe băi termale. De asemenea, au fost menţinute sechestrele pe alte obiective aflate în vizorul DIICOT.

Iosif Armaş a fost achitat pentru toate faptele penale, fiind invocată prescripţia în baza deciziilor Curţii Constituţionale, dar trebuie să i se confişte 4,8 milioane de euro.

Gavrilescu Alexandru, fost administrator al firmelor lui Armaş, a primit 10 ani și 4 luni de închisoare. Pedepse mari au primit lichidatorii judiciari și executorii judecătorești implicați în jaful de la Băile Herculane – câte 9 ani de închisoare pentru Mioara Dumitrache și Victorița Oprea, respectiv 7 ani de închisoare pentru Gheorghe Brad, fost procuror ajuns executor judecătoresc. Fostul deputat Ion Tabugan a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare.

Şedinţa a fost una maraton, de 25 de ore şi s-a desfălurat pe parcursul a două zile, în care avocaţii au susţinut pledoariile finale.

Sentinţa poate fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.