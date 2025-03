STENOGRAME din dosarul de trădare. „Trebuie să schimbăm Patriarhul”. Liderul grupării transmitea informații direct de la Moscova

Adrian Robertin Dinu, arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul de trădare, transmitea informații direct de la Moscova. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Potrivit unor surse judiciare, discuțiile dintre membrii „Comandamentului Vlad Țepeș” arată intenția acestora de a organiza o lovitură de stat cu ajutor de la ruși. Unul dintre membrii grupării, Adrian Robertin Dinu, transmitea directive chiar de la Moscova.

Doi dintre membrii „Comandamentului Vlad Țepeș” au fost arestați preventiv, joi seara, în dosarul de trădare. Potrivit surselor Antena 3 CNN, este vorba despre Adrian Robertin Dinu și Marius Semeniuc. Ceilalți patru inculpați care fuseseră reținuți de DIICOT, Ștefan Mateescu, Raul-Mihail Lupu, Georgică-Cristian Atitiene și Radu Pompiliu Șofran, au fost plasați sub control judiciar.

Potrivit unor stenograme din dosar, Adrian Robertin Dinu le transmitea informații celorlalți membri ai grupării direct de la Moscova. „Comandamentul” plănuia inclusiv schimbarea Patriarhului.

Stenograme:

LUPU RAUL-MIHAIL - Așa...astăzi la ora 09:58 dimineața transmite Dinu: „Serghei Budanov – Serviciul Secret Ucrainean GUR, dacă până la vară nu facem pace Ucraina dispare. Corect. Maxim august e pa UKR”; al doilea mesaj a fost așa la ora 11:14 „Am trecut primul interviu religios cu ghilimelele de rigoare, trebuie informații cu privire la soluția de schimbare a Patriarhului. Nume de propus și nume președinte al statului. Se confirmă ....”

..........................................................................................................

LUPU RAUL-MIHAIL: Ascultați! „Se confirmă planul lor, care este din 1993 și tot ce am spus eu public”, alt mesaj la ora 11:30 a fost așa, întreabă cineva din grupul nostru „Ce condiții pentru președinte ?”, răspunsul lui Dinu „Român de cinci generații, care nu a trădat, nu a furat, nu e impostor și e obligatoriu creștin-ortodox”.

..................................................................................................................

LUPU RAUL-MIHAIL: Așa, ieri la ora 21.55 de seara ne-a transmis următorul mesaj „Urgent Guvernul pregătit cu cele nouă ministere, reprezentantul MAE va semna trecerea la Republica Populară Română”, este vorba de Constituția României, fac o paranteză ...

......................................................................................................................................

LUPU RAUL-MIHAIL: Asta ne-a spus Dinu că „Urgent Guvern pregătit cu cele nouă ministere și reprezentantul MAE care va desemna trecerea la Republica Populară Română, la Constituția Republicii Populare Române”.

De asemenea, la data de 30.01.2025, LUPU Raul-Mihail îi relatează numitului THEODORU Ioan-Radu, în cadrul unei discuții telefonice, alte aspecte transmise de către DINU Adrian-Robertin, de la Moscova:

LUPU RAUL MIHAIL: Ce ne-a tra.., ce ne-a transmis Dinu. Ce-au zis rușii. Zice: ”Considerăm întreruperea alegerilor din România ca o lovitură de stat dar în România există forțe care vor și pot restabili ordinea și suntem gata să le susținem”. Deci ne transmit prietenii noștri de dincolo.”

...........................................................................................................

LUPU RAUL MIHAIL: Zice așa: ”Zi venerabilului că mâine primesc verde de la ce am discutat și maxim iunie se întorc armele. Să fie cuminte și pe baricadă. Întreabă-l dacă are noutăți și dacă vrea să-mi transmită ceva. Mâine e ziua cea mare”, adică astăzi. ”Eu am verde”.

Șase persoane au fost reținute, miercuri, în urma unei ample operațiuni și sunt acum acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat și trădare. Procurorii spun că ei au intrat în mai multe rânduri în legătură cu agenți ai unei puteri străine, atât în țara noastră, cât și în Rusia. Erau în legătură inclusiv cu cei doi ofițeri GRU expulzați, miercuri, de MAE. Gruparea autointitulată „Comandamentul Vlad Țepeș”, din care este suspectat că făcea parte și un general maior în retragere, voia să înlăture actuala ordine constituțională, să desființeze partidele politice, să instaleze un nou Guvern, să schimbe numele țării, drapelul și imnul.