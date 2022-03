Succesiunea deschisă la instanță, o variantă mai bună decât succesiunea deschisă la notar? Totul despre succesiune

Pentru dezbaterea mostenirii in instanta un avocat succesiune va poate da toate detatiile necesar dezbaterii corecte a mostenirii atunci cand suntem in proces cu fratele, sora, copii sau alte rude ale defunctului.

Trebuie sa stiti ca nu se poate face succesunea fara toti mostenitorii prezenti iar daca o asemenea procedura de dezbatere a mostenirii ar vadui pe vre-un mostenitor, acesta ar putea sa deschida o actiune de anulare a certificatelor de mostenitor, in asa fel incat partea din mostenire ce i se cuvenea, sa ii fie atribuita. Succesiunea in instanta trebuie deschisa atunci cand partile fie nu se inteleg, fie nu sunt gasiti toti mostenitorii. Pentru a deschide o succesiune in instanta, sunt necesari atat cativa pasi prealabili cat si o buna organizare, alaturi de avocatul de drept succesoral care va ajuta, in asa fel incat sa va aparati drepturile succesorale.

Cum se impart bunurile in cadrul mostenirii?

Indiferent care ar fi compunerea masei succesorale ( un teren, un apartament, un autoturism, etc ) deschiderea succesiunii in instanta poate fi facuta prin adresarea unei cereri prealabile la un notariat public sau la instanta de judecata.

Prin urmare, tragem concluzia ca dezbaterea succesiunii in instanta, presupune in mod direct si o procedura prealabila, adica obtinerea unei incheieri din partea notarului a unui impediment la dezbaterea succesiunii.

Impedimentul de dezbatere a unei mosteniri pe cale administrativa, adica la notariat, poate fi de mai multe tipuri si aici amintim, neprezentarea unui mostenitor la succesiune, ori pretentiile pe care unul dintre mostenitori le are asupr mostenirii, pretentii ce trebuiesc dezbatute in instanta de judecata in procedura de dezbatere a mostenirii in instanta cu avocat.

Inainte de a ajunge la instanta de judecata, este necesara parcurgerea procedurii prealabile administrative, insa acest lucru va este obligatoriu explicat de catre avocatul specializat pe succesiuni in instanta, care va va prelua cazul.

Deschiderea succesiunii (mostenirii) prin adresarea unei cereri de chemare in judecata la instanta de judecata. Dezbaterea succesiunii pe cale judecatoreasca

Nu se intampla de putine ori care partile ramase in urma defunctului sa NU se inteleaga. Atunci intra pe fir un avocat specializat in succesiuni / mosteniri , care va poate reprezenta interesele in instanta, in vederea impartirii averii ramase si a bunurilor pe care defunctul le avea.

Fie ca au dreptate cu privire la cotele pe care le reclama fie ca aprecieaza ca unul dintre posibilii succesibili nu ar avea niciun drept, atata timp cat mostentorii nu se inteleg, atunci procedura de impartire a mostenirii se face in instanta.

Situatiile de viata si mai ales cele ce au tinut de relatia cu defunctul care lasa mostenirea, sunt si ele importante, putand influenta cota de mostenire.

Intr-o situatie IDEALA in care absolut toate partile se inteleg, ele pot merge direct la notarul public si acolo pot dezbate mosternirea.

Insa cum viata ne-a invatat cu nu este totul ideal, trebuie sa ne pregatim si sa ne raspundem si la urmatoarea intrebare –

Deschiderea succesiunii in instanta, am aratat si mai sus, nu este o necesitate ci este un remediu , atunci cand partile nu se inteleg intre ele ori cand unul dintre mostenitori nu se prezinta pentru a se dezbate mostenirea.

Cum se dezbate partajul judiciar, ÎN INSTANȚĂ?

In principal trebuie sa intelegem ca sunt supuse partajului, atat bunurile mobile cat si imobile. Am ales sa vorbim in cadrul articolului despre succesiune si despre Partajul Judiciar, asta pentru ca spre exemplu, in urma deschiderii de succesiune dupa decesul unui parinte , bunul respectiv se poate mosteni de catre sotul supravietuitor si de catre copii.

Ori, de multe ori, se intampla ca partile sa nu doreasca sa ramana in indiviziune si atunci cer partajarea bunului si iesirea din indiviziune.

Dreptul de proprietate este un drept absolut, exclusiv și perpetuu, ce este exercitat în deplinătatea sa de către titularul acestuia, fiind un drept opozabil erga omnes, căruia nu i se poate aduce atingerea de către terțe persoane.

În practică, dreptul de proprietate poate să fie exercitat și de către mai multe persoane, în eventualitatea în care acestea dețin calitatea de coproprietari.

Continuarea, pe indrumari-juridice.eu.