Tudorel Toader: „Scrisoarea premierului nu este o presiune asupra judecătorilor. Nu se lasă impresionați”

Tudorel Toader spune că magistrații au experiență și „nu se lasă impresionați de respectivele scrisori”. Foto: Agerpres

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a explicat vineri după-amiază, la Antena 3 CNN, după ce premierul Ilie Bolojan a trimis o scrisoare prin care a informat CCR despre riscul ca România să piardă 231 de milioane de euro, dacă amână decizia privind pensiile magistraților, că „nu reprezintă o presiune asupra judecătorilor”. El a mai subliniat că magistrații au experiență și „nu se lasă impresionați de respectivele scrisori”.

„Scrisoarea premierului nu este o presiune asupra judecătorilor, că judecătorii sunt cu experiență, judecă în paradigma și exigențele Constituției. La Curte vin multe scrisori amicus curiae (n.red se permite persoanelor calificate într-un anumit domeniu să participe la procedură), puncte de vedere. Judecătorii nu se lasă impresionați de respectivele scrisori”, a declarat Tudorel Toader.

Întrebat scrisoarea poate fi o formă de presiune asupra judecătorilor, fostul ministru al Justiției a răspuns că:

„Același lucru îl vedem cu ochii diferiți de multe ori. Unii consideră că e derapaj prin presiune. Eu cred că este o formulă neavenită, inadecvată, nu avea ce să trimită Guvernul Curții Constituționale.

Curtea primește puncte de vedere de la autorii sesizării, de la Parlament, de la Guvern, de la etc... dar nu să trimiți scrisoarea așa”, a mai explicat Tudorel Toader.

Tudorel Toader: „Guvernanții fac afirmații contradictorii”

Acesta a comentat și declarația judecătorului Curții Constituționale, Dacian Dragoș, potrivit căreia „toți suntem de vină” pentru pierderea a 231 de milioane de euro din PNRR, în lipsa unei decizii a CCR privind reforma pensiilor magistraților.

„Mai întâi observăm că guvernanții fac afirmații contradictorii. Că i-am pierdut, că nu i-am pierdut, că mai analizează, că vedem... ceea ce înseamnă că realitatea este alta. În PNRR nu poți să treci obligații care să depășească limitele Constituției. Cine a scris în PNRR-ul acela astfel de obligații, acela trebuie să răspundă cine este vinovat”, a mai adăugat fostul ministru al Justiției.

Declarația judecătorului Curții Constituționale, Dacian Dragoș, a fost făcută joi seara, la Antena 3 CNN.

„Toți suntem de vină, România e de vină, de la decidenții politici și instituții... pentru că nu putem acuza doar CCR. Știți că asta cu legile pe partea de pensii se discută de multă vreme și au stagnat și s-au împotmolit și înainte. E greu de decelat efectiv și nu e căderea mea să spun cine e de vină”, a declarat judecătorul Curții Constituționale, Dacian Dragoș.