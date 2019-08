UN AN DE LA MOARTEA JUDECATORULUI STAN MUSTATA. Stan Mustata: “În ultimul cuvânt, atât am spus: se încearca îndepărtarea mea din completul care judecă dosarul ICA”

Judecătorul Stan Mustață a murit in anul 2018 in condiții inca neelucidate. Dupa fix un an de la acest eveniment, m oartea sa a lasat in urma o serie de controverse cu implicatii institutionale importante care nu si-au primit inca raspunsul.

Stan Mustaţă este magistratul care judeca dosarul Telepatia şi care a fost schimbat ulterior, cu Camelia Bogdan, judecatoarea exclusa de doua ori din magistratura. Intr-o inregistrare pe care Traian Basescu a recunoscut-o ca fiind veridica, acesta confirma că judecătorul a fost schimbat la ordin, chiar înainte de decizia privind condamnarea lui Dan Voiculescu.

In ultimul sau interviu acordat postului de televiziune Romania TV, fostul judecator vorbeste despre dosarul in care el a fost condamnat, despre îndepărtarea sa din completul care judecă dosarul ICA dar si despre înregistrarea cu Traian Băsescu, în care este menţionat numele lui. "La modul la care am fost înlăturat eu din dosar, cred că nu puteau să lase la hazard soluţia. Odată ce a apărut în spaţiul public reprezentantul DNA şi a spus că un moment important în dosarul lui Voiculescu a fost arestarea judecătorului Mustaţă şi îndepărtarea din complet, a scăpat-o. A spus-o fără să vrea" a mai precizat fostul magistrat.

INTERVIUL COMPLET - TRANSCRIERE

Stan Mustata: Am gresit, o recunosc ca am gresit si nu este o gluma. Am avut naivitatea sa cred in suprematia legii. Am fost convins ca daca respect legea, chiar daca supar pe oricine, nu mi se va intampla nimic pentru ca legea este sfanta. Legea am jurat cu totii sa o respectam. Aceasta este singura greseala.

O spun cu tarie: nu am incercat sa-l ajut pe Voiculescu. Nu am incercat sa ajut pe nimeni. Nici eu nu am devenit impartial corect, si n-am respectat legea. Nu de la dosarul Voiculescu. Toata viata mea am fost un incomod pentru institutiile de forta, in sensul ca, ori de cate ori am intalnit incalcarea legii, am asigurat respectarea ei, am asigurat respectarea drepturilor cetatenilor. Am judecat oameni de la analfabeti pana la savanti, iar pentru toti, legea a fost aceeasi.

Eram foarte suparat in arestul preventiv in primele zile si am un politist in varsta, care ma stia pentru ca aducea arestati la instanta. Mi-a spus: sa nu mai fiu suparat ca o sa scap. N-a avut dreptate, dar mi-a spus asa : “Singura dumitale vina este ca nu te-ai lasat controlat”. Daca asta este o vinovatie, ca nu m-am lasat controlat, fac puscaria. Desi ma doare sufletul pentru ca am respectat legea. Supravegherea justitiei era de mult, n-a fost o surpriza ca in momentul in care a aparut dosarul Voiculescu, m-am trezit supravegheat. Surpriza a fost ca nu ma asteptam, nu mai era supraveghere, era hartuire.

In jurul meu, de cand plecam de acasa, ieseam sa ma urc in masina. Masina era inconjurata de 7-8-10 persoane care isi faceau de lucru in diverse, si faceau diverse glume la adresa mea.

Berta Popescu : Cum ar fi?

Stan Mustata : Cum ar fi: Uite-l pe asta care bea mult. Uite-l pe asta, care, direct asa: “A! se duce sa ne scape toti puscariasii acuma!”. I-am ignorat odata(...)

In trafic, nu va mai spun, o masina in fata si una in spate. Erau disperati. La serviciu, de cum coboram din masina pana in birou, ieseam din birou si mergeam in sala de sedinta. Acolo apareau colaboratorii si acoperitii care discutau intre ei, nu cu mine. Sau cu mine, imi puneau diverse intrebari.

Deci asta era o hartuire, o cerere insuportabila.

In momentul in care a aparut dosarul ICA, au aparut direct: Ce am de gand sa fac? Au inceput, intrebarile au fost cat se poate blande la inceput. “Ce ai de gand sa faci cu dosarul?” am spus “Nu stiu.”

Repet obsesiv, n-am avut niciun fel de intelegere, n-am avut niciun canal de comunicare, nici direct, nici indirect prin nimeni cu Voiculescu sau cu persoane din jurul(..)

Ma intreaba: De unde esti atat de sigur ca toate ti se intampla din cauza lui Voiculescu? Va rog sa mergeti la dosar! La dosarul din instanta, si veti vedea in fisiere, toate fisierele, fisierele de urmarire incep cu data, ora, ascultare audio, video, si tinta.

In fisierele mele tinta nu era Mustata, era SC ICA SA. SC ICA SA. Deci ce legatura poate fi ?

Au construit dosarul si am constatat discutand cu alte persoane foarte multe dosare le-au construit dupa aceeasi metoda. Daca doar era o suspiciune sau nicio suspiciune, cu ajutorul calculatorului faceau mixaje. Au o aparatura de ultima generatie, cel putin la nivelul la care s-a instrumentat dosarul meu nu existau in Romania.

Au facut greseala sa dea acasa un exemplar din toate, nu sunt clare, din toate inregistrarile. Sunt cateva mii de fisiere, in jur de 180-190 de fisiere, nu stiu exact cate. Calculatorul l-au putut deschide, dar nu programul, ca o sa spuneti “Domne ati schimbat programul.”

Copiii mei sunt mari specialisti, se pricep, si baiatul si fata la calculator. Scria: Windows-ul nu poate deschide acest fisier! Pentru ca era prelucrat cu aparatura care depaseste aparatura ce se gaseste pe piata noastra la (..)

Acea supraveghere, acea hartuire, ei nu faceau nu numai agresiv. La un momentdat veneau din lateral in anumite momente si se incercau sa se apropie de mine, se apropiau prin discutii, ma invitau la un pahar de vin si discutam, discutam cu cartile pe fata, iar momentul in care eu le spuneam: “Nu va ganditi ca incalcarea drepturilor omului, incalcarea drepturilor. Vorbeam nu de dosarul meu, vorbeam de alte dosare. Va iesi la iveala intr-o zi. Stiti pe ce mizeaza, domnisoara berta? Imi spuneau: “Dupa noi nu mai verifica nimeni domnule, stai linistit.”, pe asta mizeaza.

Nu stiu care ar fi proportia, dar proportia majoritara, este ca dosarele, probele sunt falsificate. Sunt falsificate, iar dupa ce le-au falsificat, au aplicat acea metoda ca dupa ei nu mai verifica nimeni in ideea ca instantele, ei in faza de cercetare judecatoreasca si in faza de judecata s-au respins toate expertizele. Expertiza extrajudiciara, martori, acte..

Judecatorii au spus in faza de judecata: Nu! Tot ce s-a discutat la urmaririle penale, acelea au fost probele pe baza carora am fost condamnat.

(neinteligibil), inculpat, a spus clar: O treime din declaratia care se afla la dosar la data de urmarire, este data de mine, in sensul ca, eram prieteni de nu stiu cati ani, ca ne intalneam la mai multe evenimente, ne cunosteam familiile, dupa care tot ce insemna stare de fapt, ceea ce s-a intamplat, a fost dictata de doamna procuror, grefierii dansei si consemnat. Eu, pe mine doar m-au pus sub amenintarea ca ma aresteaza, sa semnez. Aceasta am dat-o la judecata pe 27 ianuarie, a doua zi la arestare.

Am deschis masina in fata portii, sa ma urc in masina sa ma duc la serviciu.

In acel moment a venit din spate o persoana, un barbat, in fuga, agitat, destul de respectuos: “Domnul Mustata, imi pare rau. Sunt de la DNA, am un mandat de aducere. Va rog sa mergeti la DNA. Intre timp, in timp ce vorbea cu mine, a venit o masina, un Duster cu un alt politist, cu un alt sofer, si am zis da. Am incuiat masina, m-am urcat in masina si m-am dus la DNA.

M-a tinut in han, m-a tinut in biroul lui, comisarul de politie ca erau vreo 4-5-6 pana la ora 12. Ulterior am aflat, ca in timp ce eu stateam acolo, ei o anchetau pe Mariana. Au chemat SMURD-ul de 2 ori, ca a lesinat. Il ancheta pe Horaciu, si a fost o regie, o telenovela cu teatru in timp ce ma ducea pe mine. Au scos-o pe Mariana o duceau intr-un birou alaturat si arata ravasita, marcata de..

Atunci mi-am dat seama ca am crezut ca pana in momentul ala, nu stiam efectiv pentru ce au discutat cu mine. Politicos, dur, au discutat cu mine. Politistii, mereu, cat am stat cate 4 ore pana la ora 12, cand am vazut in ce hal era Mariana de marcata, imi dau seama, ceva nu e in regula. Ma duc in birou la doamna procuror Mirica Florentina, stiti de ce v-am chemat? Nu stiu..

Pentru ceea ce discutati acolo, acolo in birou, in apartamentul ala. Pai si ceea ce discutam noi in apartamentul ala reprezinta vreo infractiune? Ce infractiune reprezinta?

O sa vedem noi, de regula, in momentul in care se intampla asa, se gaseste un “binevoitor” sa spuna: “Da domne, mie mi-a solicitat.” Eh, in cazul meu, nici urma.

A spus ca i-as fi pretins bani, ca i-as fi promis solutie, ca mi-ar fi oferit alte avantaje.

Nici unul. Dumnezeu e mare! Ceea de ce m-au acuzat pe mine ca mita era faptul ca niste prieteni se intalneau si serveau masa, a fost, a raspuns bine, a raspuns intre ghililmele pentru masa din Seychelles si pe unde am mai fost, o spun si altii la fel. Cei care mi-au reprosat mie..

Nu m-au audiat. Am zis, inteleg ca nu doriti sa va audiez, si asta aveam in scop pentru ca daca ma audiau, era luni dupa-miaza la ora 12, si seara, trebuiau sa ma audieze. “Inteleg ca nu vreti?” Ati inteles bine. Daca audierea depasea orele 24, or ei aveau tot interesul sa ma duca la arestare luni, pentru ca lunea era de serviciu la arestari, ofiterul lor acoperit care trebuia sa ma aresteze.

Ati inteles? Totul era calculat. In ultimul cuvant, atat am spus. “Nu se face altceva decat se incearca, eu am zis ca se incearca, ca nu eram convins ca se va reusi, indepartarea mea din completul care judeca dosarul ICA.” Am fost bombardat cu intrebari: Ce vreau sa fac? Ei nu stiau ce vreau sa fac eu. Urma ca apararea, nu stia, nu era nicio problema ca nu avea de und, sa stie ce probe.. dar noi aveam o proba, va repet, audierea ministrului agriculturii, era esentiala in situatia prejudiciului.

In ce bilant contabil, pe ce an a aparut? Ca in patrimoniu trebuie sa apara, patrimoniul e persoana juridica ca si patrimoniul unei persoane fizice! Ai datorii, dar si credite. Cand a aparut acea(..)? Este reala? A aparut vreodata? Trebuia lamurita acea problema? Daca nu ai prejudiciu pentru fapta pentru care se formulase acest dosar(..) Este fapta de prejudiciu, daca nu ai prejudiciu nu ai fapta.

Berta Popescu : Vreau sa va intreb: Daca se intampla sau ati mai auzit sa se intample sau daca stiti sa se intample asa ceva? Sa se respinga absolut tot.. sa nu fie audiati nimeni, nu stiu, nimeni..

Stan Mustata: Nu stiu, nu cunosc un asemenea comportament al unui judecator. De cand sunt tanar, la cel mai in varsta, nu am vazut un asemenea comportament. Si in continuare am ajuns presedinte de sectie. Nu am auzit de asemenea, sa respingi tot si sa-ti respingi singur cererile de recuzare. Astea trei sunt impotriva legii.

Berta Popescu : A aparut in spatiul public, in ultima perioada, o inregistrare cu Traian Basescu, cand vorbea despre faptul ca se stia care va fi condamnarea domnului Voiculescu, cu Kovesi, cu Coldea. Credeti ca este posibil asa ceva? Sa se dea o decizie prin alta parte si nu in instantele de judecator?

Stan Mustata : Incerc sa fac ce au facut unii judecatori. Sa merg pe probe indirecte. Direct nu stiu sa se mai fi facut asa ceva, nu am probe, nu am informatii. Dar la modul la care am fost inlaturat eu din dosar, scopul pentru care am fost inlaturat eu din dosar, cred ca in continuare nu puteau sa-l lase la hazard, sa lase la intamplare solutia.

Odata ce a aparut in spatiul public reprezentantul DNA-ului si a spus: “Un moment important din dosarul ICA, dupa ce a fost condamnat, a fost arestarea lui Mustata si indepartarea lui din complet.” A scapat-o, a spus-o fara sa vrea.

Berta Popescu : Din punctul dumneavoastra de vedere, exista un control clar al SRI fata de DNA? Sau fata de justitie in general? La procurori pana la...?

Stan Mustata : Sigur ca exista. Eu l-am simtit, sigur exista! Absolut exista acest control.

Berta Popescu : Imi spuneati de judecatorul care trebuia sa ajunga in locul dumneavoastra, judecatorul ofiter....

Stan Mustata : Da. Si am pretentia, adica, privesc lucrurile real. Nu ii mai stiu pe toti.

Credeti ca ii stiu pe toti? Ii stiu pe cei care intr-un mod sau altul, sau prin misiunea prin care le-au primit si m-au hartuit, m-au presat cu intrebari si cu prietenii aparente, pe acei care s-au invartit in jurul meu, dar nu ii stiu pe toti. Nu am pretentia ca ii stiu pe toti, pentru ca de unde era surpriza? Am crezut la un moment dat ca ii stiu cam pe toti destul de mult. Aparea unu si ziceam: “Da, pe asta nu l-am banuit.” , dupa un timp, aparea altu: “Vai! nu se poate! Nici pe asta nu l-am banuit”.

Berta Popescu : Putem sa vorbim de ordinul zecilor de judecatori care sunt ofiteri acoperiti?

Stan Mustata : Da. Dar nu sunt numai judecatori. Sunt in orice nivel intr-o instanta, si de la grefieri, pana si arhivari, nu sunt numai judecatori! Pai trebuie sa aiba la un moment dat, de la judecatori, te duci la arhiva, te duci in alt compartiment. Si acolo trebuie sa fie ochiul vigilent. Peste tot au ochi. Ajutorul, colaborarea, trebuie sa existe. Dar pana la un anumit nivel. Judecatorul ramane judecator, procurorul ramane procuror, ofiterul de informatie ramane ofiter de informatii.

Va rog sa-i transmiteti domnului Ghita, sau ii transmit eu pe aceasta cale, sa nu se considere un fugar. Nu! A facut foarte bine ca s-a retras. Am mai spus-o: In China Antica, exista arta razboiului in care fuga si retragerea este si valorificata in conditii pozitive, valoreaza cat o victorie.

Pai ia ganditi-va. Ar fi fost arestat si ce s-ar fi intamplat cu adevarul? Cel putin din punct de vedere al lamuririi abuzurilor, care sunt prea multe, va rog sa retineti ca sunt prea multe.

Poate sa spuna cineva: “Eh. Se mai greseste”. Acestea nu sunt erori. Sunt planificate. Sunt gandite. Sa nu se lase intimidat de cei care ii spun ca este fugar, nu este un fugar, este o strategie pe care a adoptat-o de a se retrage pentru ca altfel era arestat si tot adevarul si al dansului, si al vostru, si al meu, ar fi fost ingropat.

A avut curajul, a avut suflet curat, pentru ca chiar daca il blameaza ca a facut afaceri. Oameni buni, stati putin. Mai traim in capitalism sau suntem in comunism? Suntem in capitalism nu? Oamenii fac afaceri! Unii stiu sa faca, unii se pricep sa faca, unii au succes, unii nu au! E un om de succes, pentru asta trebuie sa-l invidiem, sa-l blamam? Nu! Ca este si tanar si este si inteligent, foarte bine! Dar a aratat ca este curat in suflet, ca putea foarte bine sa-si vada de averea lui si sa nu-l intereseze adevarul. Faptul ca a vazut, a intuit adevarul. M-a impresionat cand a spus si a avut si curajul sa ii spuna in fata binomului: “Aveti grija ca toate nenorocirile care se intampla la(...)” Il citez din memorie acum...

“ Poporul roman, cetateanul, o sa vi le puna voua in carca. Si prin votul din 11 decembrie”. Ala e votul anti-binom.

De ce s-a oprit? Sa nu-i gratieze, ca ei nu vor gratieri. Ca DNA-ul nu vrea gratiere. Intre ghilimele evident.

Sa spuna tot, daca s-a apucat, sa spuna tot! Ar fi pacat. Dumnezeu l-a ales pe el, este ales, sa spuna el adevarul. Unii il cred pacatos. Eh, gura pacatosului adevar graieste, sa spuna tot adevarul!

Oamenii asteapta! Stiti cat sunt de nerabdatori? Dar peste tot: “De ce a disparut Ghita?”, “Unde este Ghita?”.

Sunt convins ca are grija sa fie sigur de a nu fi gasit.

M-am gasit eu sa le stau in cale.

Berta Popescu : Va pare rau? Sau daca ar mai fi sa faceti odata, faceti acelasi lucru?

Stan Mustata : Daca ar mai fi odata sa o iau de la capat, n-as mai imbraca roba de judecator. Credeti-ma, orice m-as face, dar nu judecator.

Justitia nu este nici mai buna, nici mai rea, decat asa cum este intreaga societate. Adica cu oameni si mai buni si mai rai. Deci nu generalizati justitia, sau judecatorul. Foarte buni sunt procurorii. Dar sunt intr-un fel sau altul, dati la o parte.

Berta Popescu : Credeti ca se dau comenzi?

Stan Mustata : Da. Da. Dar sa nu cereti nume. Au trimis la mine, si la mine n-a venit niciun sef sau judecator. A venit.. cineva si a spus: “Daca ministra X, ajunge la dumneata, o achiti?”

Nu sunt prieten cu calculatorul, nu pot sa-l pacalesc, ca sa-l dau “aleatoriu” la mine. Iar daca nimereste la mine, daca nu sunt probe, o achit. Daca sunt probe, nu va suparati, o condamn.

Bineinteles ca a nimerit in alta parte, si bineinteles ca a luat achitare.