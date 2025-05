Vlad Oprea, primarul din Sinaia, a fost arestat preventiv, pentru că nu a respectat termenii controlului judiciar

Vlad Oprea FOTO: Agerpres

Curtea de Apel București a respins, miercuri, ca nefondată, contestația depusă de primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, și a dispus arestarea preventivă a acestuia, pe motiv că a încălcat interdicțiile pe care le avea în cadrul măsurii controlului judiciar.

Pe 16 mai, Tribunalul București a admis solicitarea DNA privind înlocuirea măsurii controlului judiciar pe cauțiune cu măsura arestării preventive față de Vlad Oprea, decizia fiind confirmată miercuri de Curtea de Apel București, după respingerea contestației depusă de edil.

Primarul a fost plasat în luna ianuarie sub control judiciar, într-un dosar în care este cercetat pentru corupție, având mai multe interdicții, printre care pe cea de a exercita funcția de primar și de a lua legătura cu martorii din dosar, atât direct, cât și indirect.

Procurorii susțin că, pe 4 martie și 13 martie 2025, Vlad Oprea s-a întâlnit, în camera tehnică a unui hotel din Sinaia, cu viceprimarul orașului, care exercită în prezent atribuțiile de primar.

Întâlnirile și discuțiile dintre cei doi au fost înregistrate de anchetatori.

'În concret, în perioada martie - aprilie, inculpatul Oprea Vlad Gheorhe, deși se afla sub măsura controlului judiciar pe cauțiune și avea interdicția de a exercita funcția de primar al orașului Sinaia, în fapt, ar fi exercitat atribuțiile de primar, dând dispoziții directe viceprimarului orașului Sinaia în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor referitoare la relația cu Consiliul Local (discuții cu privire la măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea acestora, propunerile de hotărâre ce ar trebui aprobate sau respinse, pregătirea acestora etc.); exercitarea atribuțiilor referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale Sinaia (modalitatea în care să se supună dezbaterii în Consiliul Local Sinaia bugetul local) și exercitarea de atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local (gestionarea de către Primăria Sinaia a relației contractuale cu societatea de apă canal în ceea ce privește majorarea tarifelor, gestionarea de către Primăria Sinaia a unor terenuri aparținând primăriei, suspendarea raporturilor de muncă a două angajate, scoaterea la concurs a unor posturi din aparatul administrativ al Primăriei Sinaia etc.)', susține DNA într-un comunicat de presă.

Vlad Oprea este urmărit penal de DNA pentru luare de mită în formă continuată, efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, trafic de influență în formă continuată și fals în declarațiile de avere, în formă continuată.

De asemenea, edilul este urmărit penal pentru abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, spălarea banilor și executarea fără autorizație legală ori cu nerespectarea prevederilor autorizațiilor emise a lucrărilor de construire sau de desființare a unor imobile situate în orașul Sinaia.