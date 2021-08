Klaus Iohannis, mesaj de ultimă oră: Virusul cu care ne confruntăm este departe de a fi ținut sub control

Klaus Iohannis a subiliniat importanța și necesitatea vaccinării, în contextul numărului tot mai mare de infectări, dar și al celor care ajung la Terapie Intensivă, majoritatea fiind persoane nevaccinate. De asemenea, președintele României a anunțat că școala va începe pe 13 septembrie cu prezență fizică în clasă pentru că, a precizat acesta, sistemul online de învățământ nu poate suplini prezența fizică a copiilor în școală.

"Am convocat astăzi o întâlnire de lucru cu ministrul sănătății și cu ministrul educației pentru a discuta măsurile care urmează să fie luate pe fondul unei noi creșteri a infectărilor cu coronavirus. Ne aflăm în valul patru al pandemiei de COVID-19 și am ținut să discut cu cei doi miniștri, pe de o parte despre gradul de pregătire a sistemului medical, iar, pe de altă parte, despre începerea noului an școlar", a declarat Kaus Iohannis.

"Un lucru este cert: amploarea efectelor acestui val pandemic depinde direct de gradul de vaccinare a populației României. Chiar zilele trecute, experții din sănătate au făcut publice o serie de analize din care rezultă că persoanele nevaccinate constituie majoritatea covârșitoare a cazurilor de infectări cu SARS-CoV2 și de decese din cauza COVID înregistrate în ultima vreme în România",a mai spus șeful statului.

Potrivit acestuia, câtă vreme incidența COVID rămâne sub 6, copiii vor merge în sălile de clasă. Dacă se depășește pragul, școlile trec în online în respectiva localitate.

"Față de anul trecut avem un instrument esențial. Vaccinarea anti-COVID e singura soluție eficientă pentru a ne asigura că se revine în sălile de clasă pentru o perioadă cât mai mare de timp. Fac apel către părinți și personal din învățământ să arătăm că ne pasă cu adevărat de școală și să ne vaccinăm.

Solicit tuturor actorilor implicați să colaboreze pentru ca toate măsurile posibile pentru siguranță să fie puse în practică în mod rapid și prioritar. Mă refer la toate celelalte probleme, nu doar infectarea cu SARS-CoV-2", a mai spus Klaus Iohannis.

Bilanț COVID-19 din 26 august 2021, în România. Aproape 1.000 de cazuri noi de infecție în ultimele 24 de ore

Până astăzi, 26 august, pe teritoriul României au fost confirmate 1.093.924 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.053.091 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 953 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 34.471 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 25.08.2021 (10:00) – 26.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 18 decese (9 bărbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bihor, Brăila, Botoșani, Cluj, Caraș-Severin, Galați, Giurgiu, Mureș, Neamț, Sibiu, Sălaj, Prahova și Municipiul București.

1 dintre aceste decese este anterior intervalului mai sus menționat și a fost introdus în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate. Decesul s-a produs în luna iulie 2021, în Municipiul București.

Dintre cele 18 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 1 la categoria 40-49 ani, 5 la categoria de vârstă 60-69 ani, 6 la categoria de vârstă 70-79 ani și 5 la categoria de vârstă peste 80 ani.

17 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.658. Dintre acestea, 228 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.026.060 de teste RT-PCR și 2.292.234 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.174 de teste RT-PCR (5.908 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.266 la cerere) și 21.417 teste rapide antigenice.

