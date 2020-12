Klaus Iohannis: România este gata să ofere sprijinul necesar Croației

"România este solidară Croației, ca urmare a cutremurelor care au lovit puternic țara. Gândurile noastre sunt la poporul croat și le dorim o recuperare rapidă celor afectați. I-am transmis lui Andrey Plenkovic că suntem pregătiți să oferim sprijinul necesar", a fost mesajul președintelui Iohannis.

Romania stands in solidarity with #Croatia following the earthquakes that severely hit the country. Our thoughts are with the Croatian people and we wish a swift recovery to those affected. I have conveyed to @AndrejPlenkovic our readiness to provide needed support. ????