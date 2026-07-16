La câteva ore după vestea bună, a venit avaria: Curtea de Argeș și încă 3 comune au rămas din nou fără apă

Furnizarea apei a fost oprită, joi, în municipiul Curtea de Argeş şi localităţile limitrofe. Foto: Getty Images

La nici două ore după ce primăria a anunțat că prima etapă a lucrărilor de modernizare la Staţia de Tratare a Apei Cerbureni s-a încheiat, o conductă magistrală s-a spart, iar zeci de mii de oameni din municipiul Curtea de Argeș și localitățile limitrofe au rămas, din nou, fără apă, relatează Agerpres.

Furnizarea apei a fost oprită, joi, în municipiul Curtea de Argeş şi localităţile limitrofe, după spargerea unei conducte magistrale în timpul lucrărilor de modernizare a unei străzi.

„În data de 16 iulie 2026 (...), apa va fi oprită din Staţia de tratare a apei Cerbureni din cauza unei avarii majore produsă la conducta magistrală în zona Ivancea-Progresu, de către firma care efectuează lucrări în acea zonă.

După repornirea staţiei de tratare, apa va avea o turbiditate mai mare, iar reumplerea şi punerea în presiune a întregii reţele se va face în circa 3-4 ore în funcţie de consum”, a transmis transmisă de societatea Aquaterm locuitorilor din Curtea de Argeş şi comunele Băiculeşti, Valea Iasului şi Valea Danului.

Avaria s-a produs la mai puţin de două ore după ce Primăria Curtea de Argeş anunţase finalizarea, cu o săptămână înainte de termen, a primei etape a lucrărilor de modernizare de la Staţia de Tratare a Apei Cerbureni.

Lucrările au fost demarate în primăvară, după mai multe luni în care localnicii nu au avut apă potabilă.

„Au fost înlocuite conductele şi instalaţiile de filtrare, schimbat nisipul filtrant şi duzele, curăţate şi dezinfectate bazinele, iar staţia a fost dotată cu un sistem modern de monitorizare în timp real a calităţii apei.

Totodată, clădirea şi bazinele au fost renovate, investiţia contribuind la creşterea siguranţei şi calităţii apei furnizate locuitorilor din Curtea de Argeş”, a transmis administraţia locală.

Apă potabilă după 7 luni

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Argeş a anunţat, pe 18 iunie, că apa furnizată în municipiul Curtea de Argeş şi comunele limitrofe îndeplineşte condiţiile de potabilitate.

A fost pentru prima dată, după mai mult de şapte luni, când analizele efectuate au indicat faptul că apa de la robinet nu prezintă riscuri pentru consumatori.

Ca urmare a creşterii turbidităţii, în contextul lucrărilor programate efectuate la amenajarea hidroenergetică Vidraru, apa furnizată prin reţeaua de distribuţie care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti, cu o populaţie totală de circa 40.000 de locuitori, nu mai era potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025.

Societatea Aquaterm a informat, încă din data de 10 noiembrie 2025, că turbiditatea apei brute din canalul de la Oeşti, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Staţiei de tratare de la Cerbureni. Ulterior a fost depistată în apă bacteria Clostridium perfringers, iar mai târziu a fost confirmată prezenţa enterococilor intestinali.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Argeş a decis, în luna februarie, instituirea stării de alertă în municipiul Curtea de Argeş, după depistarea bacteriei Clostridium perfringers în apa din reţeaua de distribuţie. Administraţia locală a pus la dispoziţia populaţiei, împreună cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 20 de bazine cu apă potabilă alimentate în permanenţa de o cisternă a pompierilor.

În luna martie, societatea Aquaterm a început lucrările de modernizare a staţiei de tratare a apei, după ce Guvernul a aprobat, pe 24 februarie, măsuri pentru soluţionarea situaţiei de urgenţă privind alimentarea cu apă din municipiul Curtea de Argeş.

Executivul a permis autorităţilor locale să finanţeze obiective de investiţii noi pentru reabilitarea filtrelor de nisip şi a instalaţiei hidraulice din galeria edilitară a filtrelor aferente Staţiei de tratare a apei Cerbureni, înainte de aprobarea bugetului local.