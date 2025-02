29 de microbuze electrice şi hibrid au fost cumpărate pentru elevii din judeţul Galaţi

Consiliul Județean Galaţi a achiziționat 29 de microbuze electrice dedicate transportului școlar. Sursa foto: Facebook / Costel Fotea



29 de microbuze electrice şi hibrid şcolare pentru elevi, cumpărate prin fonduri europene de către Consiliul Județean Galați, au fost predate reprezentanților comunelor beneficiare. În următoarele luni, vor fi acoperite 60 de comune din judeţ, odată cu livrarea următoarelor 31 de autobuze.

Fiecare microbuz are 16 locuri pentru elevi, inclusiv unul destinat persoanelor cu dizabilități locomotorii.

"Chiar aveam nevoie de acest microbuz. Avem două microbuze, dar deja s-au învechit. Avem mereu probleme cu ele, mereu ajungem cu ele în service. Cred ca adolescenţii şi toată comunitatea o să fie bucuroşi", a declarat Benone Ichim, primarul comunei Cavadineşti.

"E un lucru extraordinar că încă o dotare pe ce înseamnă confortul copiilor vine pentru noi, mai mergeau, dar sunt binevenite și acestea, deci, am avut grijă de ele. Mai mergeau, dar consumau și după o perioadă deja de 12 ani de zile știți că apare această uzură inevitabilă. Da, suntem extrem de încântați și așteptam încă o dată vă spun așteptam momentul ăsta, am, noi am luat deja măsuri, am găsit o soluție locală să rezolvăm problema acolo cu încărcare, deci nu va fi o problemă pentru noi", a precizat Luca Ştefan, edilul comunei Costache Negri.

"Este un moment emoționant, pentru că atunci când este vorba despre copii ai și emoții. Dar într-adevăr, este un este un proiect pentru un județ mai curat, un proiect pentru copii, ca să putem să-i transportăm în siguranță și să beneficieze de toate condițiile astfel încât să ajungă la școală și să plece de la școală în condiții de siguranță", a spus Ştefan Patriche, primarul comunei Vârlezi.

Consiliul Judeţean Galaţi îşi propune să rezolve problema staţiilor de încărcare.

"Sunt comune în care nu au fost încă montate instalații de încărcare. Prin contractul, prin parteneriatul pe care noi îl avem, fiecare și-a asumat că vor înființa sau vor construi câte o instalație de încărcare. Acum tehnologia evoluat și lucrurile stau puțin altfel. Unu, se pot încărca inclusiv de la priză, dar durata de încărcare este 1 mai mare și atunci va trebui să-l țineți seara la încărcat. Doi, au apărut stații de încărcare mai mici, care costă undeva în jur de 1.000 euro, ceea ce vă conferă posibilitatea ca într-o oră și jumătate, maxim 2h, să fie încărcată bateria microbuzului", a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Valoarea totală a investiţiei în transportul "verde" din judeţul Galaţi va depăşi suma de 70 de milioane de lei.