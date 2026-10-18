A luat foc CET Iași. Municipiul rămâne fără apă caldă și căldură. Spitalele au pornit generatoarele

Incendiu la CET Iași. Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

Un incendiu izbucnit la Centrala Electrică de Termoficare Iași a lăsat municipiul fără apă caldă și căldură. Incendiul a fost lichidat abia în cursul nopții de sâmbătă, după mai multe ore de luptă cu flăcările. Dezastrul a pornit de la un transformator electric. 15 angajați se aflau în centrală în momentul izbucnirii incendiului.

Din fericire, nu au existat răniți. Pentru stingerea incendiului, pompierii au mobilizat șapte autospeciale cu apă și spumă. Misiunea nu a fost lipsită de riscuri, având în vedere instalațiile electrice din interiorul halei.

În urma focului, pompele au rămas fără energie electrică și s-au oprit. Consumatorii au rămas fără apă caldă și căldură. Peste noapte, spitalele au fost nevoite să treacă pe generatoare. Se estimează că reluarea activității ar putea dura luni de zile.

Lider de sindicat: Centrala își poate relua activitatea în câteva zile sau câteva luni

"Pagubele sunt însemnate. După părerea noastră, putem reveni în câteva zile sau poate dura luni. Activitatea CET e afectata 100%, e pe zero. Pagubele sunt însemnate, sunt linii de ocolire. Nu producem nicio gigacalorie și niciun megavat. Centrala nu mai este alimentata cu energie. Orașul, într-adevăr, e fară apă calda și căldură, centrala e pe zero", a declarat Sorin Turcu, președinte Sindicatul Energia de la CET Iași.

"La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul etajului 1 al unei hale industriale, cu o suprafață totala de aproximativ 5000 mp. Având în vedere specificul obiectivului și riscurile associate instalațiilor electrice, alimentarea cu energie electrica a fost întreruptă", a precizat, la rândul său, George Onofreiasa, purtător de cuvânt al ISU Iași.

"Au căzut, succesiv, mai multe contactoare, au intrat în scurt circuit, au luat foc și, ulterior, s-a propagat incendiul din celulă în celulă. A fost o suprasarcină, pentru că, pe parcursul întregii zile au fost diverse căderi de tensiune și s-au resimțit în tot orașul. Speranța este că și repornim. Noi avem rețeaua încălzită circa 8 ore. Putem funcționa pe recirculare în regimul acestor temperaturi", a afirmat Mihai Chirică, primarul municipiului.

În noaptea incendiului, termometrele din Iași au indicat doar 8 grade Celsius.