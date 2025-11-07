Accident feroviar cu patru morți, lângă București. Un tren de călători a lovit o mașină care trecea calea ferată, între Vidra și Jilava

1 minut de citit Publicat la 15:58 07 Noi 2025 Modificat la 16:22 07 Noi 2025

Echipaj de intervenție și salvare SMURD. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres foto

Un grav accident feroviar s-a produs vineri după-amiază, la o trecere la nivel cu calea ferată situată între halta de mișcare Vidra și stația Jilava, în satul ilfovean Crețești de lângă București. Patru persoane au murit, după ce o mașină a fost lovită de un tren de călători.

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A., evenimentul a avut loc în jurul orei 15:00, la kilometrul feroviar 15+980.

Trenul Regio 9708, cunoscut ca „Săgeata Albastră”, aparținând CFR Călători, ccare circula pe ruta Giurgiu – București, a surprins un autoturism marca Skoda Octavia la o trecere semnalizată rutier, situată la intersecția străzilor Bazei CFR și Cimitirului.

Autoritățile au fost imediat alertate. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, poliția transporturi feroviare și echipele operative ale CFR, care investighează cauzele producerii tragediei.

În urma impactului violent, patru persoane au murit, iar șoferul autoturismului a fost rănit, însă se află în stare stabilă. El a fost cel care le-a spus polițiștilor că în mașină se mai aflau patru pasageri.

De asemenea. au fost alertate 4 ambulanțe SMURD, 1 autospecială de stingere, 2 autospeciale pentru descarcerare și Detașamentul Special de Salvatori.

Până la finalizarea cercetărilor, trenul R 9708 staționează la locul accidentului, iar traficul feroviar în zonă este temporar oprit.

CFR a transmis condoleanțe familiilor victimelor și reamintește importanța respectării semnalizării rutiere la trecerile la nivel cu calea ferată, pentru evitarea unor astfel de accidente.

Trecerea de cale ferată unde s-a produs tragedia nu este prevăzută cu barieră, dar este semnalizată corespunzător.