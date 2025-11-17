Accident feroviar grav în gara din Mediaș: Un bărbat a fost lovit mortal de tren. Circulația feroviară este oprită

Un bărbat a fost lovit mortal de un tren de marfă în Mediaș. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Un bărbat a murit luni, lovit de un tren de marfă în zona gării din municipiul Mediaş, traficul feroviar fiind oprit deocamdată pentru ancheta Poliţiei, a anunţat purtătorul de cuvânt a Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, Isabela Brad.

„În această după-amiază, în jurul orei 14:10, poliţiştii Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Sibiu au fost sesizaţi cu privire la faptul că o persoană a fost lovită de tren, în municipiul Mediaş.

Din primele cercetări efectuate s-a stabilit că incidentul s-a produs pe magistrala CF 300, în zona staţiei CFR Mediaş, unde trenul de marfă nr. 66732, care circula pe relaţia Călăraşi-Zalău, a accidentat mortal un bărbat în vârstă de 68 de ani din Mediaş. Circulaţia feroviară este întreruptă în vederea efectuării cercetării la faţa locului”, a precizat Isabela Brad.

Potrivit sursei citate, „cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.”