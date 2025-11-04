Accident grav, în Prahova. Un şofer a murit după ce s-a izbit cu maşina de un stâlp de electricitate. Autoturismul a luat foc

Accidentul înfiorător a avut loc la marginea oraşului Băicoi. Sursa foto: ISU Prahova

Un grav accident a avut loc pe DN1, în judeţul Prahova. Șoferul unei mașini care a pierdut controlul volanului s-a izbit violent de un stâlp de electricitate, aflat pe marginea drumului. În urma impactului puternic, autoturismul a luat foc, iar câţiva martori au oprit maşinile şi l-au scos pe bărbat din flăcările. Din nefericire, medicii nu au putut să mai facă nimic pentru şoferul implicat în incidentul rutier. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Imagini șocante s-au petrecut luni după-amiaza la marginea oraşului Băicoi, după ce un bărbat a pierdut controlul maşinii pe care o conducea şi s-a izbit de un stâlp de curent, aflat pe marginea şoselei. În urma coliziunii, a izbucnit un incendiu puternic, iar flăcările care mistuiau autoturismul puteau fi văzute de la mare depărtare.

Mai mulţi martori au tras pe dreapta maşinile şi s-au grăbit să îl scoată pe şoferul care a provocat incidentul rutier. Scenele emoţionante au fost filmate de câţiva oameni şi, ulterior, postate pe reţelele sociale. Medicii sosiţi la locul accidentului au declarat decesul bărbatului.

Pe toată durata cercetărilor, traficul dinspre Brașov înspre Ploiești a fost restricţionat şi dirijat de poliţişti.

"Pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Băicoi au acționat în urmă cu puțin timp în cazul producerii unui accident rutier pe DN1, pe raza orașului Băicoi.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD, iar de la Ploiești s-a deplasat și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă (cu medic).

In evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism, cu un ocupant la bord. Accidentul a fost urmat de un incendiu. Persoana aflată în autoturism, bărbat în vârstă de aproximativ 50 ani, a fost declarat decedat", au transmis oficialii din cadrul ISU Prahova într-un comunicat.

Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează să stabilească circumstanțele care au dus la tragedie.