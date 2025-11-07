Accident straniu pe A2: o femeie de 83 de ani, găsită moartă la fața locului, decedase, de fapt, cu șase ore înainte

Modificat la 14:33 07 Noi 2025

Publicat la 14:30 07 Noi 2025

<1 minut de citit Publicat la 14:30 07 Noi 2025 Modificat la 14:33 07 Noi 2025

Persoana găsită decedată în accidentul de pe A2 murise, de fapt, cu mai multe ore înainte. Foto: Agerpres

Un accident rutier bizar s-a produs vineri dimineață pe autostrada A2, la kilometrul 67, pe raza județului Călărași.

Potrivit autorităților, trei autoturisme ar fi intrat în coliziune în zona localității Dor Mărunt, pe sensul Constanța–București.

În cele trei mașini se aflau cinci persoane, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Salvatorii ajunși la fața locului au constatat că unul dintre pasageri este decedat, fiind vorba de o persoană în vârstă de 83 de ani.

Surse apropiate anchetatorilor afirmă că persoana decedată este Kurschner Geb Jutta Anna Juliana, o femeie cetățean german.

Cadavrul acesteia a fost deja examinat de specialiști, care au constatat că decesul a survenit cu cel puțin șase ore înainte de producerea accidentului.

"Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, în vederea stabilirii situației de fapt", a comunicat IPJ Călărași.