Alertă într-un bloc din Zalău după ce s-a simţit miros puternic de gaz: 27 de oameni evacuaţi, unul dus la spital

Publicat la 08:13 20 Noi 2025 Modificat la 08:39 20 Noi 2025

Alertă de gaz într-un bloc din Zalău, după ce s-a simţit miros puternic de gaz. Sursa foto: Agerpres

A fost alertă în oraşul Zalău. 27 de oameni au fost evacuaţi, joi dimineaţă, dintr-un bloc de locuinţe cu zece etaje, după ce un apel la 112 a anunţat un miros puternic de gaz într-un apartament, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sălaj, potrivit Agerpres. În urma incidentului, o persoană a fost transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

Apelul a fost primit la ora 04:48, iar la sosirea echipajelor de intervenţie mirosul de gaz era puternic în interiorul apartamentului indicat. Pompierii au oprit imediat alimentarea cu gaz şi au început ventilarea spaţiilor.

În urma verificărilor efectuate, pompierii au identificat scurgeri de gaz în apropierea unui aragaz.

Potrivit ISU Sălaj, o persoană a acuzat stare de rău şi a primit îngrijiri medicale de la echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sălaj, fiind transportată ulterior la spital.

La faţa locului a intervenit şi un echipaj specializat al furnizorului de gaze, DelGaz Grid, pentru remedierea defecţiunii.

Reprezentanţii ISU precizează că nu mai există riscuri imediate, iar locatarii s-au putut întoarce în apartamente.

"Alimentarea cu gaze a imobilului rămâne însă oprită până la remedierea completă a defecţiunii de către specialişti", se arată în comunicat.

Pompierii reamintesc cetăţenilor importanţa anunţării imediate a oricărui miros suspect de gaz şi necesitatea respectării regulilor de utilizare în siguranţă a instalaţiilor alimentate cu gaze naturale.