Anchetă la Spitalul din Târgu Cărbunești, după concursurile de angajare. Mai mulţi candidaţi ar fi primit subiectele înainte de examen

Din comisiile de examen fac parte angajaţi ai Spitalului Orăşenesc Târgu Cărbuneşti, dar şi funcţionari ai primăriei oraşului. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Este anchetă la Spitalul din Târgu Cărbunești, după ce au apărut suspiciuni de fraudă la concursul de angajare. Se pare că mai mulţi candidaţi ar fi primit subiectele înainte de examen. Surse din anchetă au declarat pentru Antena 3 CNN că, momentan, peste 30 de oameni, printre care se numără şi angajaţi ai primăriei oraşului, au fost chemaţi la audieri.

Mai mulți angajați Spitalul Orășenesc de Urgenţă Târgu Cărbunești şi de la primăria oraşului sunt anchetați într-un dosar care visează organizarea unor concursuri pentru ocuparea mai multor posturi în cadrul unităţii medicale. Aceştia au făcut parte din comisia de organizare a unor concursuri la Spitalul din Târgu Cărbunești.

Conform unor surse din anchetă, subiectele erau deja cunoscute de unii dintre candidaţi sau nu respectau tematica de concurs. Concursurile ar fi fost organizate anul acesta, în iulie şi în septembrie.

"Este vorba despre mai multe concursuri care au fost organizate de Spitalul din Târgu Cărbuneşti pentru ocuparea mai multor posturi, cum ar fi: cele de asistente medicale, moaşte, medici sau chiar portari", a relatat Gabriela Mladin, corespondent Antena 3 CNN.

Din comisiile de examen fac parte angajaţi ai spitalului, dar şi funcţionari ai primăriei, întrucât unitatea medicală se află în subordinea autorităţii locale.

Peste 30 de persoane au fost deja chemate la audieri în acest dosar, cercetat de Serviciul de Investigaţii Criminale din Cadrul IPJ Gorj. Deocamdată, cercetările se fac in rem pentru faptă.