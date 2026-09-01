Andreea, tânăra ucisă de fostul iubit pompier, învățase la același liceu cu criminalul: Ea a fost șefă de promoție, el cercetaș

Andreea și fostul ei iubit, Dragoș, au fost și colegi de liceu în Neamț. Sursa foto: Liceul Tehnologic Sf loan de La Salle

Andreea Daniela Gherghel, tânăra de 22 de ani ucisă pe o stradă din Neamț de fostul ei iubit, pompier, și Dragoș Seseu, bărbatul indicat drept autorul crimei, au fost colegi de liceu. Cei doi au învățat la Liceul La Salle Pildești, iar cadrele didactice care i-au cunoscut spun că erau elevi buni și nu își explică tragedia care a avut loc.

Andreea era șefă de promoție, în timp ce Dragoș era cunoscut în liceu pentru implicarea sa în activitățile de cercetaș. Acum, comunitatea școlară este în doliu după cei doi foști elevi.

„Ea era șefa de promoție, el era cercetaș”

Cristina Iștoc, directoarea Liceului La Salle Pildești, a declarat pentru Antena 3 CNN că vestea tragediei a fost un șoc pentru întreaga comunitate.

Erau buni la învățătură. Ea era șefa de promoție, el era cercetaș, a povestit directoarea, care a mărturisit că nu își poate explica gestul lui Dragoș.

Andreea a absolvit liceul în 2023, iar Dragoș în 2020. În perioada în care era elevă, Andreea a fost implicată inclusiv în activitățile comunității școlare. În 2023, ea a reprezentat elevii în Consiliul Școlar și a avut un rol în întâlnirea comunității educaționale cu reprezentanții La Salle.

Diferența dintre imaginea celor doi din perioada liceului și tragedia de acum este greu de înțeles pentru profesorii care i-au cunoscut.

Liceul, mesaj emoționant după moartea celor doi foști elevi

Conducerea Liceului La Salle Pildești a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familiile celor doi tineri.

„Întreaga noastră comunitate școlară este profund afectată de vestea plecării mult prea devreme a doi dintre absolvenții noştri dragi: Andreea Daniela Gherghel (promoția 2023) și Dragoş Seseu (promoția 2020). Pierderea lor lasă un gol imens și o tristețe adâncă în inimile tuturor celor care i-au cunoscut, i-au prețuit și le-au îndrumat pașii.

În aceste momente de grea suferință, când cuvintele devin neputincioase, suntem cu sufletul și gândul alături de familiile îndoliate. Le transmitem compasiunea noastră profundă și întregul nostru sprijin moral.

Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să le aline durerea, să le ofere puterea de a depăși această grea încercare, iar pe Andreea și Dragoș să îi primească în lumina și pacea Sa veşnică.

Amintirea lor va rămâne vie în comunitatea noastră.

Dumnezeu să îi odihnească în pace!”

Andreea urma să se întoarcă la facultate

Andreea avea 22 de ani și era studentă în anul IV la Facultatea de Drept din Iași. În această vară lucrase la o pizzerie din Barticești, pentru a strânge bani, iar duminică ar fi fost ultima sa zi de muncă înainte de revenirea la facultate.

Tânăra și Dragoș avuseseră o relație de aproximativ șase ani, cu mai multe despărțiri și împăcări. Familia susține că cei doi erau despărțiți din luna iunie.

Mama Andreei a povestit că fiica sa ar fi fost manipulată de fostul iubit.

„Foarte greu, foarte greu mi-e să vorbesc despre ea la timpul trecut. Mi-a rupt sufletul. O copilă în anul IV de facultate, la Drept, la Iaşi, un copil care lucra pe vacanţă, să scoată bani ca să-i fie mai uşor. O manipula şi atât. S-au despărţit şi anul trecut, iar s-au împăcat, îşi bătea joc de ea el, erau despărţiţi acum din iunie”

Tatăl tinerei a spus însă că aceasta nu îi spusese că se teme de Dragoș și că nu considera că bărbatul ar putea să îi facă rău.

„A spus că nu-i e frică de el, că nu i se poate întâmpla nimic. Nu dă în ea, nu o bate. Da, s-au mai certat. (...) A venit în casă, a dormit în casă, băiat bun, cu vorba, dar cu gândul...n-am ştiut ce are în capul lui”, a declarat tatăl Andreei pentru Antena 3 CNN.

Atacul a avut loc în fața locului unde lucra tânăra

Potrivit informațiilor publice despre anchetă, Dragoș ar fi mers la locul unde lucra Andreea și i-ar fi cerut să iasă pentru a vorbi. Discuția ar fi degenerat, iar tânărul ar fi atacat-o cu un cuțit.

Andreea a fost găsită grav rănită, iar echipajul medical sosit la fața locului a încercat să o resusciteze și a transportat-o spre spitalul din Roman. Medicii nu au mai putut să îi salveze viața.

Ulterior, Dragoș a fost găsit mort într-o zonă împădurită, după ce și-ar fi luat viața. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor tragediei.

Misterul camerelor de supraveghere

În cazul anchetei au apărut și informații contradictorii despre imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Unele relatări de presă susțin că atacul ar fi fost surprins de camerele din zonă.

În același timp, apropiații familiei spun că nu au reușit să obțină imaginile de la camerele din zona respectivă și că acestea fie au fost ridicate de polițiști pentru anchetă, fie nu au fost puse la dispoziția familiei.

Imaginile, dacă există și sunt relevante pentru anchetă, urmează să fie analizate de autorități. Ele pot contribui la stabilirea exactă a succesiunii evenimentelor dinaintea atacului.

Înmormântarea Andreei are loc miercuri, la Gherăiești

Andreea Daniela Gherghel va fi înmormântată miercuri, la ora 9.00, în comuna Gherăiești, județul Neamț.

Familia și apropiații se pregătesc să o conducă pe ultimul drum pe tânăra care urma să înceapă ultimul an de facultate și care avea planuri pentru viitor.

Unul dintre colegii care au vorbit despre familie a remarcat și o ironie dureroasă a sorții: familia Andreei deține o florărie, iar acum cei apropiați trebuie să pregătească ei înșiși florile și aranjamentele pentru înmormântarea tinerei.

Este unul dintre detaliile care fac tragedia și mai greu de acceptat pentru cei care au cunoscut-o.

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