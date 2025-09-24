Angajata unui hotel din Alba Iulia a fost violată de un recidivist eliberat din închisoare de câteva zile, cu multe condamnări la activ

Un recidivist a violat angajata unui hotel din Alba Iulia la nici o săptămână după eliberarea din închisoare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un bărbat acuzat că a violat, marţi, angajata unui hotel din Alba Iulia este recidivist, fiind condamnat de mai multe ori, atât în România, cât şi în străinătate, el fiind eliberat din închisoare cu doar câteva zile în urmă.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia precizează, miercuri, într-un comunicat de presă, că poliţiştii din Alba Iulia au dispus, marţi, măsura preventivă a reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore faţă de un bărbat bănuit de comiterea infracţiunii de viol.

„Din probele administrate a rezultat aceea că, în noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orei 04:00, în timp ce se afla în incinta unui hotel din municipiul Alba Iulia şi având asupra sa un cuţit tip briceag, persoana în cauză a constrâns o persoană de sex feminin, angajată în cadrul hotelului, prin ameninţarea cu acte de violenţă, să întreţină cu acesta un raport sexual normal.

În ceea ce priveşte persoana inculpatului, precizăm că acesta se află în stare de recidivă postexecutorie, a fost condamnat de mai multe ori, atât în România cât şi în străinătate, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni şi a fost eliberat din penitenciar în data de 17 august 2025”, se arată în comunicatul menţionat.

Potrivit sursei citate, la solicitarea procurorului de caz, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a decis, miercuri, arestarea bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.