Aroganţă pe râul Bega! Doi tineri din Timişoara, la plimbare cu jetskiurile

Trecătorii au filmat gestul tinerilor şi au chemat autorităţile, asta pentru că protagoniştii aveau o viteză foarte mare pe apă şi, oricum, acest sport este strict interzis pe râu.

În total, cinci persoane au luat parte la distracţia pe apă, iar poliţiştii locali care au venit la faţa locului au spus că nu îi pot amenda, pe motiv că nu intră în atribuţiile lor.

Cei doi au fost opriți în zona Flora și au fost avertizați să scoată jetskiurile din apă, scriu jurnaliștii de la tion.ro.

Plimbarea cu jetskiurile a fost filmată de timișorenii aflați pe malul canalului, în weekend.

"Sâmbătă seara in jurul orelor 20, echipajul velo a anunțat dispeceratul cu privire la persoane care se plimba cu două skijeturi. In același interval orar un cetățean a semnalat telefonic despre aceasta situație menționând ca are și înregistrare video. Patentului i-a fost comunicat ca singura instituție care poate lua măsuri in astfel de cazuri este Autoritatea Navala Romana prim Oficiul De Căpitănia Timișoara", au transmit reprezentanții Direcției Poliției Locale Timișoara.

