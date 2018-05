Trei copii mici au fost la un pas de moarte dupa ce au inghitit medicamentele mamei pentru o boala psihica. Bunica lor i-a gasit inconstienti.

Bunica i-a gasit inconstienti si a sunat de urgenta la 112. Echipajul de la ambulanta i-a preluat in stare grava pe micuti si i-a transportat la Constanta, in lipsa unui medic pediatru la unitatea de primiri urgente din Tulcea. Din fericire, copii au fost stabilizati si sunt acum in afara oricarui pericol, potrivit observator.tv.