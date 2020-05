Fata care şi-a snopit în bătaie prietena: ”Aş vrea să nu mă mai ameninţaţi, îmi pare rău, am greșit“

Poliţiştii s-au autosesizat după ce imaginile șocante au fost publicate pe Facebook şi le-au identificate pe cele patru agresoare.

"Crud! Dureros de crunt să vedem aşa ceva! Îmi dau lacrimile! La rândul meu am şi eu fetiţă! Nu pot sa explic în cuvinte ce ar merita copiii ăia care au participat la o asemenea situaţie!", "Câtă umilină! Sper să plătescă pentru ce au făcut", "La şcoala de corecţie cu voi, nenorocitelor!" sau "Ruşine! Sper să vadă şi părinţii ce copii au. În calitate de mama de fată, ţi-aş arată eu! Doamne fereşte, biata copilă! Aşa ceva nu se iartă" - au fost doar câteva dintre sutele de comentarii postate pe Facebook.

Fata mărturiseşte pe Instagram că a primit ameninţări după ce filmarea a fost făcută publică.

"Vă mulţumesc celor care vorbiţi frumos cu mine, indiferent ce s-a întâmplat. Nu am scuză pentru ce am făcut, recunosc că am greşit. Aş vrea să mă lăsaţi în pace pentru că, credeţi-mă, nu am nevoie de ameninţările voastre. Scriu asta pentru că aş vrea să nu mă mai ameninţaţi. Ştiu şi mi asum tot ceea ce am făcut şi am s-o spun aici să o vadă toată lume: ÎMI PARE RĂU. Altceva nu am ce să fac decât să îmi asum şi să îmi cer iertare. Am greşit, aş prefera să nu vă mai băgaţi tot Zalăul, indiferent dacă e pentru mine sau pentru ea. Mulţumesc anticipat!".