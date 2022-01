Gest impresionant pentru bolnavii de cancer de la Spitalul de Oncologie din Timişoara care îndură frigul în saloane

Zeci de pilote au ajuns la Clinica de Oncologie a Spitalului Municipal din Timisoara, unde bolnavii stau în saloane la temperaturi sub 16 grade, dupa ce Colterm a redus caldura din calorifere.

Apelul a fost lansat în urmă cu câteva zile pe rețelele de socializare. Aici se cerea ajutorul comunitîtii pentru Clinica de Oncologie din Timișoara unde bolnavii staăteau în frig în saloane.

Anuntul a atins sufletele a zeci de timișoreni care au venit încărcați cu pilote și pături pentru cei aflați în suferință.

Gestul lor a adus lacrimi în ochii medicilor și personalului sanitar de la Clinica de Oncologie. În doar o oră, un salon s-a umplut până la refuz cu pături, pilote și lenjerii.

Și Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, s-a alăturat actiunii de la Clinica de Oncologie. ÎPS a adus paturi electrice și două paturi după ce săptămana trecută Biserica a donat mai multe pilote, perne si pături.

"Vazand situatia care este in spital, mai ales acesta de Oncologie, unde durerea este poate cea mai mare, am adus saptamana trecuta plapumi si perne noi pentru toate paturile si inca 2 paturi electrice. Si acum tot paturi electrice am adus, cu geometrie variabila, care il ajuta pe bolnav sa isi schimbe pozitia in care sta zeci de zile. Sunt foarte bune, pentru ca bolnavul poate sa stea in diferite pozitii, or stiti ce inseamna sa fii bolnav, cand oricum te misti cauti o mangaiere.

Am luat legatura cu o firma din tara care produce elevatoare. Sunt niste piese, aparatura medicala, care usureaza munca asistentilor si a celor care ii ingrijesc pe bolnavi sa ii ridice din pat si sa ii poata duce mai usor la baie pentru a le face igiena. Sunt oameni care stau luni de zile in pat si nu pot sa mearga la baie. Am comandat astazi 3 elevatoare, o sa lasam 1 sau 2 aici. Eu acum vin de la Spitalul Gataia, unde acum am descarcat 2 tone de alimente si au si ei nevoie de asemenea elevatoare, pentru ca la spitalele acestea am gasit oameni internati de 30-40 de ani.

Nu sunt lucruri foarte mari, n-am facut minuni, dar ma gandesc ca autoritatile de stat investesc foarte mult in aparatura de inalta performanta, dar asemenea lucruri elementare, un pat din acesta… ar trebui sa se gestioneze mai bine resursele pentru spitale.

Din cauza frigului ne-am mobilizat. Noi suntem in relatii foarte bune cu toate spitalele. Si in toamna, cand au fost probleme cu gazele, am procurat doua generatoare de curent, tot pentru doua spitale, in caz ca raman fara incalzire, sa poata folosi aceasta sursa proprie pentru a se putea incalzi. Si acum lucram la niste instalatii pentru o maternitate", a spus mitropolitul Banatului, Înaltpreasfinţitul Ioan Selejan pentru opiniatimisoarei.ro

Donațiile către spital au început încă de săptamâna trecută, când mai mulți oameni, aflând condițiile în care sunt tratați bolnavii de cancer, au sărit în ajutor.

Acţiunea denumită "Protestul păturilor" a fost iniţiată de grupul civic Liga Vest.