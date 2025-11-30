Bradul de Crăciun dintr-un cartier din Suceava a dispărut brusc, la doar o zi după ce i-au fost aprinse luminițele

<1 minut de citit Publicat la 10:00 30 Noi 2025 Modificat la 10:00 30 Noi 2025

Bradul de Crăciun dintr-un cartier din Suceava a dispărut brusc, la doar o zi după ce i-au fost aprinse luminițele. FOTO: monitorul sv.ro

Bradul de Crăciun montat într-un cartier din Suceava a dispărut brusc, la doar o zi după ce a fost împodobit şi i-au fost aprinse luminiţele. Oamenii susțin că angajații Domeniului Public au demontat instalația și au tăiat copacul, lăsând în urmă doar câteva globuri agățate de copaci.

Este pentru prima dată când un brad de Crăciun a fost montat în cartierul Ițcani, în fața Centrului Multifuncțional Arta.

Sâmbătă seară au fost aprinse luminile din brad, iar duminică dimineață, bradul a dispărut. Tot ce a rămas din el este o bucățică mică de crenguță de cetină.



Bărbat: "Azi dimineață aici era, era aprins frumos și deodată o dispărut."

Reporter: Credeți că a fost furat?

Bărbat: "Da, păi unde e?"



Femeie: "Eu ieri am venit la serviciu, era bradul, era aici. Azi, când ma venit de la serviciu, bradul nu mai era."

Bărbat: "Cum să dispară în halul ăsta? N-am mai văzut așa ceva."

Bărbat: "Ieri seară era aici, era aprins frumos, dar azi dimineață nu mai era niciun brăduț."

foto: monitorulsv.ro



