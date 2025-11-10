Busturi ale unor personalităţi din Parcul Central Scudier din Timişoara au fost vandalizate. Ce a anunţat Poliţia

<1 minut de citit Publicat la 15:17 10 Noi 2025 Modificat la 15:17 10 Noi 2025

Busturi ale unor personalităţi din Parcul Central Scudier din Timişoara au fost vandalizate. Sursa foto: Antena 3 CNN

Mai multe busturi reprezentând personalități ale orașului Timişoara au fost vandalizate pe Aleea Personalităților din Parcul Central Scudier, aflat in vecinatatea Catedralei Mitropolitane. În urma acestor acte de vandalism, poliţiştii au deschis dosar penal pentru distrugere şi încearcă să prindă autorii.

Cinci monumente sunt căzute la pământ, printre acestea fiind busturile lui Nicolae Corneanu (mitropolit al Banatului), Florimund Marcy (guvernator al Banatului), Nicolae Bobic sau Gheorghe Tohăneanu (scriitor). Un al cincilea nu are placuţa de identificare.

Un al saselea monument e răsucit pe piedestal.

”La data de 10 noiembrie 2025, în jurul orei 12:30, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că, într-un parc din municipiul Timişoara, mai multe monumente dedicate unor personalităţi ar fi fost deteriorate.

Deplasându-se la faţa locului, în Parcul Central „Scudier” din Timişoara, poliţiştii au constatat că anumite părţi componente din cinci busturi au fost desprinse şi găsite la sol”, a comunicat IPJ Timiş.