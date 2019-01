Cătălin s-a dus într-o dimineață acasă la iubita sa. A intrat în dormitor, când brusc a realizat ceva. A fost nevoie doar de câteva mișcări

Un bărbat din Contanța va sta 11 ani la închisoare după ce l-a ucis pe amantul iubitei sale, care se culcase cu cel din urmă pe bani.

”Pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu în variantă calificată condamnă pe inculpatul D. Cătălin la o pedeapsă de 1 an închisoare. Pentru săvârşirea infracţiunii de omor condamnă pe inculpatul D. Cătălin la pedeapsa de 11 ani închisoare. Contopeşte pedepse aplicate inculpatului, astfel că acesta va executa pedeapsa cea mai grea de 11 ani închisoare la care adaugă sporul de o treime din totalul celeilalte pedepse, de un an şi anume 4 luni, astfel condamnă inculpatul D. Cătălin la pedeapsa de 11 ani şi 4 luni închisoare”, potrivit minutei judecătorești. În plus, inculpatul trebuie să plătească către partea civilă suma de 4000 euro în echivalent lei la data plăţii (constând în 2000 euro despăgubiri civile-reprezentând daune morale şi 2000 euro despăgubiri civile-reprezentând daune materiale). Potrivit rolii.ro, în dimineața de 18 august 2018, în jurul orelor 5:00, inculpatul a pătruns, fără drept, în locuința victimei I.I., din orașul Hârșova, unde, pe fondul unui conflict generat de sentimente de gelozie, acesta căutând-o pe concubina sa M.N., care întreținea relații sexuale contra unor sume de bani cu I.I., i-a aplicat acestuia din urmă mai multe lovituri cu pumnul în zona capului, fapt ce a cauzat decesul victimei, urmare a asfixiei mecanice, consecința obstrucției căilor respiratorii, prin aspirat sangvin în cadrul unui traumatism complex de masiv facial cu fractură bipolară de mandibulă oszigomatic bilateral și piramidă nazală. Inculpatul și-a recunoscut fapta. Precizăm că inculpatul avea o relație de concubinaj cu M.N. de circa 4 ani de zile și că știa (așa cum a declarat femeia) de relația ei cu numitul I.I., cu care întreținea raporturi sexuale contra unor sume de bani, în genereal câte 100 de lei, scrie replicaonline.ro.