Caz revoltător în Gorj: Un copil abia născut a fost vândut de părinții lui

<1 minut de citit Publicat la 09:51 31 Oct 2025 Modificat la 09:51 31 Oct 2025

Bebelușul tranzacționat are doar două luni. Foto: Hepta

Este anchetă de amploare în Gorj după ce un copil abia născut ar fi fost vândut. Tranzacţia s-a făcut între două familii din rromi.

Bebelușul tranzacționat are doar două luni. O familie de rromi care nu putea să aibă copii a reușit să convingă o altă familie să îi vândă ultimul copil născut.

Anchetatorii din Gorj au aflat de această tranzacție și au efectuat și percheziții domiciliare.

În acest moment, copilul se află într-o instituție din subordinea DGASPC Gorj, iar cei implicați în această vânzare sunt la audieri.

Ancheta este desfășurată de DIICOT și urmează să vedem și ce măsuri vor fi dispuse.

Un caz asemănător a mai avut loc la Gorj, cu un copil vândut, caz care este încă anchetat de DIICOT.