Caz șocant la Timișoara: Un copil de 6 ani a fost găsit mort în cadă, cu un uscător de păr lângă el

Un copil de şase ani din Timișoara a fost găsit mort în cadă de mama lui. Foto: Getty Images

Un copil de şase ani din Timișoara a fost găsit mort în cadă, după ce a fost lăsat nesupravegheat de mama sa timp de 10 minute. Lângă băiețel a fost găsit şi un uscător de păr, băgat în priză, astfel că poliţiştii iau în calcul posibilitatea ca acesta să se fi electrocutat.

„La data de 23 septembrie a.c., poliţiştii Secţiei 3 Urbane Timişoara au fost sesizaţi prin apelul unic de urgenţă 112 de către o femeie cu privire la faptul că, într-un imobil de pe bulevardul Liviu Rebreanu, fiul său de 6 ani s-ar fi înecat în baie. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, din păcate, fiind declarat decesul minorului”, a transmis IPJ Timiş.

În urma verificărilor, poliţiştii au descoperit că lângă băiatul decedat, în cadă, se afla şi un uscător de păr.

Mama băiatului le-a declarat poliţiştilor că a lăsat copilul nesupravegheat aproximativ 10 minute, iar când a revenit l-a găsit mort.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.