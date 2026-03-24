Ce se întâmplă cu blocul distrus de explozia din Rahova. „Niciun constructor nu vrea să se bage”. Ciucu s-a întâlnit cu primarul S5

2 minute de citit Publicat la 15:53 24 Mar 2026 Modificat la 15:53 24 Mar 2026

După explozia din Rahova de pe 17 octombrie, zeci de blocuri din zonă au fost debranșate de la gaze și așa au fost lăsate. Foto: Agerpres

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit cu edilul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, pentru a discuta despre problemele concrete din sector și despre soluțiile posibile.

„Vreau să vedem unde aveți blocaje, să le deblocăm, unde putem colabora, vreau să avem o discuție constructivă. Toată lumea este aici, să vedem ce putem face”, a spus primarul general, potrivit unei postări pe Facebook-ul Primăriei Municipiului București.

Blocul din Rahova, cea mai urgentă problemă

Una dintre cele mai sensibile situații rămâne blocul afectat din Rahova.

Trebuie pus în siguranță din două motive: locatarii să poată intra să-și recupereze o parte din bunuri, dar și pentru că afectează cursurile Liceului Bolintineanu, avariat pe o parte de explozie.

„Am demarat trei licitații consecutive pentru lucrări de punere în siguranță. Ce să vezi - niciun constructor din România nu vrea. Poate nu li se pare proiectul fezabil, poate le e teamă, nu știu. Toată lumea vorbește despre demolare directă, ca alternativă. Sunt șanse ca totuși să avem o ofertă, aflăm săptămâna aceasta. Apoi, îi chemăm pe oameni la discuții”, a precizat primarul general.

Autorizații pentru școli și clădiri istorice

În ceea ce privește infrastructura educațională, autorizația de demolare pentru Școala Gimnazială „I.G. Duca” urmează să fie emisă în curând.

Pentru Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, lucrurile sunt mai complicate, deoarece clădirea este monument istoric. Sectorul 5 are nevoie de avize speciale de la Ministerul Culturii pentru orice intervenție. Primarul general a promis că se va implica personal pentru urgentarea procedurilor.

Trafic, străzi și infrastructură

Pe partea de mobilitate, mai multe proiecte sunt în curs sau pregătire:

pe Bd. Progresul, în zona One Cotroceni, Sectorul 5 a primit undă verde pentru amenajarea unei treceri de pietoni semaforizate;

reparațiile la carosabil vor începe în aproximativ două săptămâni, prin Administrația Străzilor;

Drumul Cooperativei urmează să fie extins și modernizat, cu câte o bandă pe sens, trotuare și utilități complete. Sectorul 5 va realiza studiul de fezabilitate, iar Primăria Capitalei se va ocupa de exproprieri.

Un alt proiect important vizează linia de tramvai 32, a doua cea mai utilizată din București. Șina este degradată, inclusiv din cauza unui gazon montat necorespunzător. S-a decis demararea documentației tehnice pentru reabilitare, cu accent pe urgență.

Spații verzi și proiecte urbane

Pe strada Ghidiceni, Sectorul 5 vrea să amenajeze un parc care să continue zona verde dezvoltată deja în Bragadiru. Proiectul urmează să fie introdus pe ordinea de zi.

În același timp, Parcul Romniceanu, aflat în prezent într-o stare de degradare, ar putea fi revitalizat. Pentru început sunt necesare documente urbanistice pentru lucrări minore, dar există și ideea unui concurs de soluții pentru o amenajare mai amplă.

Probleme administrative și soluții propuse

A fost discutată și situația sediului Primăriei Sectorului 5 de pe bulevardul Regina Elisabeta. Revenirea în clădirea reabilitată ar putea veni cu reguli stricte privind parcarea, din cauza lipsei locurilor disponibile.

La finalul întâlnirii, primarul general a venit și cu o serie de propuneri pentru Sectorul 5:

eliminarea mașinilor parcate pe trotuare pe Calea 13 Septembrie și amenajarea de spații verzi;

o mai bună coordonare între instituțiile locale pentru lucrări de reabilitare și amenajare urbană;

preluarea în administrare a viitoarei Bănci de Alimente și dezvoltarea proiectului după modelul Sectorului 6;

implementarea modelului de chioșcuri moderne pentru flori și ziare.