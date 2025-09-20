Cel mai mare show de video mapping din lume revine la București, sâmbătă și duminică. De la ce oră îl poți urmări

Publicat la 08:35 20 Sep 2025

iMapp Bucharest - cel mai mare festival de video mapping din lume. Foto: Agerpres

Creaţii vizuale din cadrul competiţiei "iMapp Bucharest - Winners League", realizate de cei mai buni artişti din domeniu, vor fi proiectate sâmbătă, de la ora 21:30, pe cei 23.000 de metri pătraţi ai faţadei Parlamentului.

Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, Camera Deputaţilor este, şi în acest an, partener al iMapp Bucharest - cel mai mare festival de video mapping din lume, care are loc sâmbătă şi duminică, în Piaţa Constituţiei.

Evenimentul marchează o dublă aniversare: 566 de ani de la prima atestare documentară a Capitalei şi 10 ani de existenţă a festivalului iMapp.

Creaţiile vizuale sunt realizate de cei mai buni artişti din domeniu, câştigători ai celor 7 festivaluri partenere, respectiv Chongqing International Light Art Festival din China, Genius Loci Weimar Festival din Germania, Jakarta Light Festival din Indonezia, Luma Projection Arts Festival din SUA, 1minute Projection Mapping Competition din Japonia, Video Mapping Festival din Franţa şi Zsolnay Light Festival din Ungaria.

În cea de-a doua zi a evenimentului, duminică seară, începând cu ora 20:00, spectacolul de lumini de pe faţada Palatului Parlamentului va completa atmosfera pentru momentele susţinute în Piaţa Constituţiei în cadrul festivalului.

Ediţia aniversară include momente speciale, în premieră: o proiecţie dedicată lui George Enescu, realizată de organizatori împreună cu ARTEXIM, şi o lucrare de video mapping inspirată de opera lui Constantin Brâncuşi, susţinută de Institutul Cultural Român.

Intrarea la toate momentele festivalului iMapp Bucharest este liberă.