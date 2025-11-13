Cinci răniţi, după ce un microbuz cu 9 oameni la bord s-a răsturnat în afara șoselei, pe DN3, în județul Constanţa

Un microbuz în care se aflau 9 persoane s-a răsturnat, joi dimineaţă, în afara părţii carosabile, între localitățile Pietreni şi Viişoara, în județul Constanţa. În urma accidentului rutier au rezultat 5 victime, transportate la spital de echipajele de Ambulanță. Toate persoanele sunt conștiente, cooperante, cu leziuni minore.

Conform ISU Dobrogea, la locul accidentului au fost trimise o Autospecială pentru Stingere cu Apă și Spumă, 1 Autospecială pentru victime multiple, ambele de la Detașamentul Medgidia, și 3 ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Urmează ca oamenii legii să deschidă un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Din primele verificări, accidentul s-a produs pe fondul nerespectării vitezei la condițiile de drum. Ceaţa era densă, iar vizibilitatea era redusă la ora producerii accidentului.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Din cauza accidentului rutier, traficul pe DN3 se desfășoară pe o singură bandă de circulație.