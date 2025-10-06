Circulaţia pe Transalpina rămâne închisă din cauza ninsorilor. Stratul de zăpadă măsoară 40 de centimetri

1 minut de citit Publicat la 11:36 06 Oct 2025 Modificat la 11:38 06 Oct 2025

Circulaţia pe un tronson de pe Transalpina este oprită din cauza ninsorilor. Sursa foto: captură video Facebook

Circulația pe Transalpina rămâne închisă, întrucât stratul de zăpadă măsoară 40 de centimetri şi ninge în continuare, a transmis, luni, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

Potrivit autorităților locale, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule.

„Având în vedere prognozele meteo şi starea părţii carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, anunţă, luni, DRDP Craiova.

Circulația rutieră a fost oprită încă de marți, 30 septembrie.

De altfel, meteorologii anunţă vreme rece în continuare, ploi importante cantitativ şi ninsori în zonele montane înalte, până joi.

De astăzi, 6 octombrie, ora 10:00, până miercuri, 9 octombrie, ora 10:00, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări cod galben, portocaliu și roșu de ploi și vânt.

Cea mai severă avertizare este codul roșu de ploi abundente, care intră în vigoare luni seară, 7 octombrie, de la ora 21:00, și este valabil până marți, 8 octombrie, ora 23:00, pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița.

Potrivit ANM, în aceste zone sunt așteptate cantități de apă între 110 și 120 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, ceea ce poate duce la inundații locale și alte efecte severe.