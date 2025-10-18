Circulaţia va fi restricţionată pe DN 1, pe podul peste râul Prahova. Anunțul Poliţiei Române

1 minut de citit Publicat la 09:56 18 Oct 2025 Modificat la 09:56 18 Oct 2025

Circulaţia va fi restricţionată pe DN 1, pe podul peste râul Prahova. Anunțul Poliţiei Române. Sursa foto: Antena 3 CNN

Traficul va fi restricţionat săptămâna viitoare pe DN 1 Ploieşti - Braşov, pe podul peste râul Prahova, în zona localităţii Băneşti, pentru efectuarea de lucrări, conform Agerpres.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, în perioada 20 octombrie, ora 09:00 - 25 octombrie, ora 18:00, pe DN 1 Ploieşti - Braşov, la kilometrul 89+300 metri, pe podul peste râul Prahova, în zona localităţii Băneşti, judeţul Prahova, se vor efectua lucrări de întreţinere curentă la podurile, pasajele, podeţele, tunelurile şi zidurile de sprijin.

Potrivit sursei citate, va fi restricţionat traficul, alternativ, pe câte o bandă a fiecărui sens de circulaţie.

În România, a fost deschis un nou lot de autostradă

Tronsonul de autostradă curprins între Mizil şi Pietroasele, cu o lungile de 28 de km aferenţi Lotului 2 al Autostrăzii Moldovei A7 (Ploieşti-Buzău), au fost daţi vineri în trafic, potrivit unui anunț făcut de Irinel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Pe acest sector de autostrada curprins între Mizil şi Pietroasele au fost realizate:

20 de poduri şi pasaje

2 noduri rutiere

2 spaţii de servicii de tip S1 (stânga/dreapta)

Pentru tronsonul de Autostrada Ploieşti – Buzău, au mai fost prevăzute si executate: perdele forestiere (69.6138 ha) şi 12 spaţii de încărcare a autoturismelor electrice.

Lotul 2 (Mizil – Pietroasele) al autostrăzii Ploieşti – Buzău va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit care acum trece prin oraşul Mizil.