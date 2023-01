Claudiu a murit subit, la 28 de ani, în timp ce era la muncă, la o fabrică din Sibiu: "Om cu suflet bun și blând… Unde te-ai grăbit?"

Claudiu, un tânăr în vârstă de 28 de ani, a murit joi seara, în urma unui stop cardio-respirator, la una din fabricile din Zona Industrială Vest din Sibiu.

Sursa foto: Facebook

Reprezentanții firmei spun că evenimentul este unul tragic și, totodată, inexplicabil.

"Din păcate, în ciuda eforturilor făcute, colegul nostru nu a putut fi salvat", se arată într-un comunicat de presă transmis, vineri, de Guntner şi citat de oradesibiu.ro.

Autoritățile au demarat cercetări pentru a stabili în ce condiții a survenit decesul tânărului.

Claudiu a suferit un stop cardio-respirator și nu a răspuns manevrelor de resuscitare

Prietenii acestuia sunt în stare de șoc și transmit condoleanțe familiei pe reţelele de socializare.

"Claudiu al nostru, iubit și respectat de toți, om cu suflet bun și blând… Unde te-ai grăbit??? De când am primit această dureroasă veste nu găsesc cuvinte și nici înțelepciune să înțeleg! Doar Dumnezeu știe de ce te-a vrut lângă el! Mi-ai fost ca un frate mai mereu, mereu ai avut grijă de mine, trebuia să ne revedem anul ăsta în vară… De ce te-ai grăbit să pleci?! Nu pot să cred că ai plecat dintre noi, nu pot să cred că nu mai ești, nu am apucat să îți mulțumesc pentru toate sfaturile și pentru că mi-ai fost alături în fiecare clipă. Nu pot să cred că o să vin acasă și nu o să te mai găsesc acolo, pe strada unde am crescut. Încerc să fiu puternică și demnă, așa cum erai tu, dar mă pierd, rătăcesc și caut amintiri, orice legat de tine. Îți voi păstra amintirea așa cum ți-ai dorit-o”, scrie Diana, o prietenă din copilărie.

Claudiu a murit la locul de muncă. "Finule, unde ești? Pe cine mai cunun eu?"

"Finule, unde ești: Ce ne-ai făcut? Cui ne-ai lăsat? Pe cine mai cunun eu? Multe întrebări și niciun răspuns. Te-am sunat azi, dar nu ai răspuns! Dumnezeu să te odihnească! Erai prea bun și Dumnezeu ia numai oamenii buni la El. Condoleanțe familiei", este mesajul transmis de o altă prietenă.

"De azi înainte îl vom căuta doar în inimile noastre, singurul loc de unde nu va mai plecă niciodată. Odihnește-te în pace, prieten drag", a scris Andreea.