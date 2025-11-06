Crimă șocantă în județul Giurgiu: Un bărbat și-a ucis fratele, l-a aruncat într-o fosă septică și a acoperit-o cu bolțari

<1 minut de citit Publicat la 14:48 06 Noi 2025 Modificat la 14:48 06 Noi 2025

O crimă îngrozitoare a fost descoperită de polițiști în localitatea Bălănoaia din Giurgiu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

O crimă îngrozitoare a fost descoperită de polițiști joi, 6 noiembrie 2025, în localitatea Bălănoaia, din județul Giurgiu. Un bărbat în vârstă de 59 de ani, dat dispărut de câteva zile, a fost găsit mort, aruncat într-o fosă septică din curtea fratelui său.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, în urma activităților de căutare desfășurate pentru depistarea bărbatului dispărut, polițiștii au stabilit că acesta a fost victima unei crime.

În timp ce se afla la domiciliul fratelui său, în vârstă de 55 de ani, între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, în urma căruia fratele mai tânăr l-ar fi lovit de mai multe ori pe cel de 59 de ani, provocându-i moartea.

După comiterea faptei, agresorul ar fi încercat să ascundă urmele crimei. El a aruncat trupul neînsuflețit al victimei într-o fosă septică din curte, peste care a așezat mai mulți bolțari, încercând astfel să acopere locul.

Polițiștii l-au reținut pe bărbatul de 55 de ani, acesta aflându-se în custodia autorităților.

Ancheta este în desfășurare, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs omorul.