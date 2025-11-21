Criză de personal la noua secție de îngrijiri paliative dintr-un spital din Brașov, care funcționează mult sub capacitate

Managerul spitalului a spus că ar fi nevoie de 17 asistente în plus. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

La Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Braşov funcționează, de mai bine de o lună, o secție de îngrijiri paliative, cu 29 de paturi în regim de spitalizare continuă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Însă, aceasta nu găzduiește nici măcar jumătate dintre pacienți din cauza lipsei de personal. Potrivit declaraţiilor managerului spitalului, dr. Dan Moraru, în prezent, sunt doar 12 persoane internate în această secție.

Spațiile necesare au fost amenajate în corpul B al Spitalului Mârzescu, etaj 2, și asigură un mediu de îngrijiri cât mai apropiat de mediul familial și confort pentru pacienți și familiile acestora. Regretabil este că, din cauza crizei de personal, încă nu pot fi ocupate toate paturile.

"Noi am înființat secția de Îngrijiri Paliative de 29 de paturi dintr-un compartiment de 9 paturi, asta pentru că am dobândit etajul 2 de la corpul B Mărzescu și ne-a permis infrastructura. Imaginați-vă că de la 9 paturi la 29, cât personal suplimentar ai nevoie, adică numai asistente înseamnă 17 în plus. E dotată toată secția, dar, neavând personal, nu putem la maximum de 29, că nu avem cum, acum sunt 12 pacienți", a declarat managerul spitalului, dr. Dan Moraru, conform sursei citate

Îngrijirea paliativă are scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii pacienţilor care se confruntă cu problemele asociate unei boli ameninţătoare de viaţă, prin prevenirea şi înlăturarea suferinţei, prin identificarea precoce, evaluarea corectă şi tratamentul durerii şi al altor probleme fizice, psiho-sociale şi spirituale.

Valoarea proiectului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov a fost de 368,6 milioane de lei, fără TVA, iar autorităţile sunt convinse că el va contribui la dezvoltarea infrastructurii spitalicești din România.