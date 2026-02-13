Cum pot obține bucureștenii banii înapoi pe căldura și apa caldă nelivrate. Anunțul Termoenergetica

În fiecare iarnă bucureștenii au probleme cu apa caldă și căldura. Foto: Getty Images

Cum pot obține bucureștenii compensări pentru căldura nelivrată. Termoenergetica a anunțat condițiile Bucureștenii își pot compensa viitoarele facturi la încălzire, dacă aduc dovezi că locuințele au fost reci. După o lună în care sistemul de termoficare a funcționat mai mult în stare de avarie, Termoenergetica a anunțat care sunt pașii de urmat pentru a nu plăti costuri maxime.

Solicitările se depun prin intermediul asociațiilor de proprietari și vizează facturile din luna următoare. Reprezentanții companiei spun că pot beneficia de această măsură locatarii care nu au primit apă caldă și căldură la nivelul de temperatură stabilit contractual.

Cererea trebuie transmisă prin e-mail, iar ulterior un angajat al Termoenergetica va merge la blocul respectiv pentru a verifica datele înregistrate de contorul din subsol.

Compania precizează că, în mod normal, consumatorii plătesc doar energia termică efectiv măsurată de contorul imobilului. Cu alte cuvinte, dacă temperatura agentului termic a fost mai mică, și costurile sunt mai reduse. În plus, dacă se constată oficial că parametrii contractuali nu au fost respectați, diferența se poate transforma într-o reducere aplicată facturii următoare.

„La cerere, dăm acele diminuări conform contractului. Solicitările se fac la nivel de asociație, din partea reprezentantului legal al asociației, pentru acordarea unei diminuări (în factura pentru luna următoare - n.r.)”, a declarat Diana Nițescu, șefa departamentului de facturare din cadrul Termoenergetica, la o dezbatere pe această temă.

Ea a oferit și un exemplu concret: dacă într-un bloc apa caldă a fost livrată la 35 de grade, deși contractul prevede minimum 50 de grade, locatarii vor plăti doar energia corespunzătoare celor 35 de grade, iar diferența până la nivelul contractual va fi scăzută din factura viitoare.

„Apa rece a avut o temperatură medie de 5 grade în ianuarie, deci de la 5 la temperatura livrată s-a consumat o anumită cantitate de energie, în funcție de distanța față de CET, am putut asigura 37 sau 40 de grade, deci energia consumată între 5 grade și temperatura livrată este cea înregistrată de contor”, a mai explicat Nițescu.

Potrivit acesteia, deja au fost depuse numeroase cereri, în special din Sectorul 3, însă nu există încă o evidență finală, deoarece procesul de colectare a solicitărilor este în desfășurare.

Întrebată de ce reducerea nu este aplicată automat tuturor consumatorilor afectați, reprezentanta Termoenergetica a arătat că fiecare situație trebuie verificată la fața locului, pe baza datelor din contoare.

„Sunt 34-36.000 de contoare, pe care trebuie să le verificăm fizic. Nu se pot scoate parametrii automat, trebuie să cobori în subsol să extragi datele din contor, verifici ce parametri s-au livrat la nivelul fiecărei ore. Altfel vezi niște valori medii care nu au relevanță”, a spus ea.

Pentru a iniția procedura, președintele asociației de proprietari trebuie să trimită un e-mail la adresa relaț[email protected], în care să precizeze perioada exactă în care furnizarea apei calde și a căldurii a fost sub nivelul contractual.