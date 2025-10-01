Delfinariul Constanţa nu poate cumpăra delfini din Cuba, din cauza unui embargo. Mai sunt doar Ni Ni şi cei din Ucraina

După un sezon estival cu mai multe reprezentații pe zi, în prezent, la Delfinariu, vizitatorii pot admira salturile simpaticelor mamifere doar o dată pe zi. Foto: Agerpres

Găsirea unor delfini pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este o misiune greu de îndeplinit. Planul de a cumpăra delfini din Cuba nu a mai poate fi dus la bun sfârşit. "Nu au mai putut fi importaţi deoarece Cuba are o problemă de embargo, întră pe o legislaţie internaţională", a spus Ionela Costache, de la Consiliul Județean Constanța. Chiar şi aşa, cinci delfini ar putea ajunge în mod gratuit la Delfinariu, din Italia, scrie Radio România Constanţa.

După un sezon estival cu mai multe reprezentații pe zi, în prezent, la Delfinariu, vizitatorii pot admira salturile simpaticelor mamifere doar o dată pe zi. Ionela Costache mai spune că spectacolele sunt susținute de Ni Ni și cei patru delfini aduși din Harkov, până la sfârșitul acestui an, când expiră contractul cu firma care deține animalele din Ucraina.

"Cei pe care trebuia să îi aducem din Cuba nu au putut fi importați din cauza unui embargo. Se pare că intră sub o legislație internațională și, deși am făcut adresa către toate grădinile zoologice existente care au delfini, niciuna nu este interesată să vândă astfel de mamifere, având o legislație specială și foarte alambicată. Am identificat o sursă de 5 delfini care nu sunt antrenați la nivelul celor ucraineni, care ar putea ajunge la CNSM în mod gratuit, deci plătim doar transportul", a spus Ionela Costache.

Reprezentanții Consiliului Județean Constanța susțin că este posibil să fie prelungit contractul pentru delfinii din Ucraina sau să continue spectacolele doar cu Ni Ni, singura vedetă a Delfinariului, după moartea lui Chen Chen, în luna martie a acestui an.