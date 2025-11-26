Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale

2 minute de citit Publicat la 13:07 26 Noi 2025 Modificat la 13:31 26 Noi 2025

Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață după secarea barajului Vidraru. Sursa foto: Facebook/ Ionut Ghita

Secarea controlată a lacului de acumulare Vidraru a scos la iveală o surpriză pe care nimeni nu o anticipa: epava unui mic vapor turistic, dat dispărut de zeci de ani. În urma retragerii accentuate a apei, conturul ambarcațiunii a devenit vizibil în zona centrală a bazinului, atrăgând imediat atenția localnicilor, turiștilor și autorităților.

Descoperirea a reaprins și numeroase discuții vechi, pentru că nimeni nu știe exact în ce an s-a scufundat vasul. Unii localnici susțin că ar fi dispărut în anii ’90, în urma unei furtuni violente. Alții afirmă cu tărie că vaporul ar fi fost funcțional chiar și după 2010, iar scufundarea lui ar fi avut loc mult mai recent.

› Vezi galeria foto ‹

Lipsa documentelor oficiale și faptul că nivelul lacului nu a mai fost coborât atât de mult în ultimele decenii fac dificilă stabilirea unei date exacte.

O relicvă din turismul de altădată

Construcția metalică, deși puternic degradată, încă păstrează forma originală: o ambarcațiune mică, folosită pentru plimbări pe lac și transport ușor. Pentru localnici, vaporul reprezenta un adevărat simbol al turismului de la Vidraru din anii trecuți — o perioadă în care plimbările cu barca erau printre cele mai apreciate activități din zonă.

Acum, cu apa retrasă la un nivel record, epava poate fi observată direct de pe mal. Structura corodată, înclinată și acoperită de nămol, pare să spună o poveste uitată, despre care nu au mai existat informații clare de la finalul anilor ’90.

Autoritățile analizează epava

Reprezentanții echipelor tehnice au confirmat pentru ziaruldemuscel.ro că este vorba despre o descoperire rară:

„Este o descoperire rară, având în vedere că lacul Vidraru nu a fost niciodată coborât la un nivel atât de mic în ultimele decenii. Vom analiza structura pentru a stabili starea epavei și pentru a înțelege împrejurările dispariției sale.”

Se discută deja două opțiuni:

conservarea epavei la fața locului, ca obiect de patrimoniu tehnic, sau

mutarea și restaurarea acesteia într-un spațiu unde ar putea fi expusă publicului.

Imaginile au devenit virale

Videoclipurile realizate de Ionuț Ghiță s-au răspândit cu o viteză uimitoare pe rețelele sociale. În doar câteva ore, au strâns zeci de mii de reacții și comentarii, multe dintre ele ironice.

Printre comentariile amuzante ale internauților:

„Exportă apa la francezi. Câtă prostie în țara asta!”

„La francezi este toată apa. Doamne ce rău am ajuns, ne-au vândut cu totul.”

„Au cărat-o prin tunelurile dacice.”

„Au zis nemții că vin și ei să ia apă de la hidrocentralele Porțile de Fier, că doar Dunărea de la ei izvorăște!”

Apariția epavei a stârnit un val de interes, nostalgie și speculații, transformând lacul Vidraru într-un punct viral pe harta curiozităților românești. Dacă autoritățile vor reuși să-i reconstituie povestea și să o conserve, epava ar putea deveni una dintre cele mai interesante atracții tehnico-turistice ale zonei.