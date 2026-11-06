Doi medici de la ATI nu mai pot sta unul lângă altul timp de o lună. Judecătorii au decis că unul trebuie să păstreze distanța

2 minute de citit Publicat la 13:25 06 Noi 2026 Modificat la 13:43 06 Noi 2026

Un scandal izbucnit între doi medici de la Spitalul de Recuperare Borșa, din județul Maramureș, a ajuns în instanță.Foto: Getty Images

Un scandal izbucnit între doi medici de la Spitalul de Recuperare Borșa, din județul Maramureș, a ajuns în instanță. Coordonatorul secției ATI este acuzat că ar fi îmbrâncit o doctoriță, în urma unei discuții în contradictoriu. Femeia a sunat la 112 și a cerut un ordin de protecție, însă solicitarea i-a fost respinsă inițial. Ulterior, Tribunalul Maramureș i-a dat dreptate și a decis că medicul trebuie să păstreze o distanță de cel puțin trei metri față de colega sa, timp de o lună.

Incidentul s-ar fi petrecut la începutul lunii octombrie, în secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului de Recuperare Borșa. Totul ar fi pornit de la o discuție în contradictoriu între medicul coordonator și mai multe asistente, în care a intervenit și o doctoriță care lucrează în aceeași secție. Conflictul ar fi degenerat, iar femeia susține că a fost împinsă de colegul său.

Doctorița a sunat la 112, iar un echipaj de poliție a ajuns la spital. În urma verificărilor, polițiștii nu au emis un ordin de protecție provizoriu și i-au recomandat femeii să se adreseze instanței. Aceasta a depus o cerere la Judecătoria Vișeu de Sus, însă solicitarea i-a fost respinsă.

Medicul nu are voie să se apropie la mai puțin de trei metri de colega sa

Nemulțumită de decizie, doctorița a făcut apel la Tribunalul Maramureș, iar judecătorii au schimbat hotărârea primei instanțe. Pe 3 noiembrie, aceștia au dispus emiterea unui ordin de protecție pentru o perioadă de o lună. Decizia este definitivă.

Potrivit hotărârii, medicul coordonator trebuie să păstreze o distanță de cel puțin trei metri atât față de doctoriță, cât și față de locuința acesteia. De asemenea, îi este interzis să o contacteze telefonic, prin mesaje, corespondență sau în orice alt mod. Instanța a prevăzut însă o excepție pentru comunicările strict necesare desfășurării activității profesionale la spital.

Judecătorii l-au obligat și să participe la o ședință de consiliere psihologică în intervalul de o lună pentru care a fost emis ordinul de protecție. Nerespectarea măsurilor impuse de instanță constituie infracțiune.

Conducerea spitalului a schimbat programul de lucru pentru a evita noi conflicte

După pronunțarea deciziei, conducerea Spitalului de Recuperare Borșa a luat măsuri pentru ca cei doi medici să nu mai ajungă în situații conflictuale. A fost stabilit un program de lucru în trei ture, astfel încât activitatea secției să poată continua cu respectarea restricțiilor impuse de instanță.

Medicul coordonator și-a luat concediu de odihnă cu o zi înainte ca Tribunalul Maramureș să pronunțe hotărârea definitivă, urmând să revină ulterior la serviciu.

Cazul a ajuns și în atenția Colegiului Medicilor din Maramureș, care, potrivit informațiilor prezentate la Antena 3 CNN, s-a autosesizat și a dispus efectuarea unei anchete.

Nu este pentru prima dată când medicul coordonator al secției ATI este implicat în controverse, însă de această dată conflictul cu o colegă s-a încheiat cu emiterea unui ordin de protecție de către instanță.