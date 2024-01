Sute de elevi învaţă în containere îngheţate, în comuna Schela din Galaţi

Copiii de la o şcoală din judeţul Galaţi învaţă într-un frig cumplit după ce unitatea de învăţământ a intrat în reabilitare, iar activitatea a fost mutată în containere. Abia de ieri cei din clasele primare au intrat în regim online, însă cei din ciclul gimnazial rămân în containere care până la ora prânzului nu se încălzesc mai mult de 19 grade.

Containere sunt prevăzute cu câte un calorifer şi aer condiţonat, însă reţeaua electrică nu face faţă. Astfel, de multe ori, prizele s-au topit.

"La noi, la ciclul primar, învaţă în jur de 140 de copii, la ciclul gimnazial 115 şi avem şi grădiniţele. În total, avem în jur de 360 de copii. Datorită temperaturilor din timpul ultimelor nopţi, de -10 sau -12 grade, ieri dimineaţă a fost mai rece. Am consultat doamnele învăţătoare şi mi-au zis că la ora 08.00 era mult mai rece şi abia după ora 09.00 şi-au dat copiii hăinuţele de pe ei şi atunci am convocat consiliul de administraţie şi am informat inspectoratul. Am ajuns la propunerea ca astăzi şi mâine copiii să înveţe în online", a declarat Luiza Dumitraşcu, directorul şcolii din Schela.

Acest program se poate extinde daca va mai fi ger. După ce părinţii au făcut totul public, au fost aduse extinctoare şi s-a dat drumul la căldură şi peste noapte.

Primarul din sat susţine că a făcut tot ce a putut, dar recunoaşte că elevii stau în frig.

"Este în licitaţie. Nu am putut începe anul şcolar pentru că nu aveam cum în octombrie-noiembrie să îi mut. Asta am putut improviza, dar vreau să cred că am improvizat bine cu tot ce am făcut acolo", a explicat Maricel Petrea, primarul comunei Schela.

Deocamdată, situaţia este dificilă, iar părinţii speră ca vreamea să ţină cu ei. Dacă gerul va persista, elevii vor sta tot în frig. Părinţii se tem pentru siguranţa copiilor şi cred că riscul de incendiu în acele containere este unul ridicat.