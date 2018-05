Evenimente în perioada 1-8 iunie. Ce poți face în București

1 IUNIE

in data de vineri 1 iunie Teatrul Coquette va invita dimineata la ora 11.00 la PREMIERA spectacolului pentru copii si nu numai pentru ei, ci si

pentru cei mari "Prostia Omeneasca" de Ion Creanga. Seara sunteti invitati cu drag la ora 19.00 la "Ingerul Pantofilor" cu Dana Voicu.



1 IUNIE

De 1 iunie, Litera mică pregătește suprize și evenimente pentru cei mai mici dintre cititori. Vă așteptăm la Bookfest, Romexpo, în Pavilionul B2, la standul Editurii Litera mică pentru a petrece Ziua Copilului printre cele mai frumoase cărți.

Întreaga zi toate cărțile pentru copii vor beneficia de reducere de 30%. Copiii împreună cu părinții sau bunicii vor putea alege din peste 500 de titluri din colecții precum Disney, Lego, Looney Tunes, National Geographic, Marvel, Povești, poezii, basme, Biblioteca pentru toți copiii și multe altele.

În intervalul 11 - 18 vor putea participa la ateliere de colorat din cărțile Disney, într-un spațiu dedicat, iar de la ora 17 vom descoperi împreună o nouă serie de 100 de povestiri din bestsellerul "Povești de seară pentru fete rebele", volumul 2, de Elena Favilli și Francesca Cavallo. La lansare vor fi alături de noi actrița Monica Davidescu, Daria Maria Câmpeanu (Blogger Daria, Prietena cu cărțile), Justina Bandol - moderator și traducător al cărții.

Tot la standul Litera mică se va desfășura și o tombolă cu premii garantate pentru copii.

1 IUNIE

Vineri, 1 iunie 2018, copiii de toate vârstele sunt invitați să petreacă Ziua Copilului @ Teatrul Odeon <https://www.facebook.com/events/180960719271549>. Acesta se va transforma într-un loc de joacă uriaș, în care cei mici vor putea explora multe din spațiile teatrului, într-un eveniment plin de magie, culoare și bună-dispoziție.

O instalație magică formată dintr-o multitudine de oglinzi, un labirint alcătuit din totemuri luminoase, tocmai bune pentru un joc de-a v-ați ascunselea, o mulțime de ateliere de lucru, instalații interactive și multe alte surprize, pe 1 iunie 2018, de la ora 12.00, la Teatrul Odeon.

Pe lângă toate activitățile pe care teatrul le-a pregătit de 1 iunie, Ada Milea, împreună cu Dorina Chiriac, Radu Bânzaru și Alex Neagu vor aduce copiilor povestea lui Apolodor, pinguinul călător, care vroia să ajungă la frații lui din Labrador.

Un concert ca o "hartă" muzicală a călătoriilor unui pinguin, o aventură plină de instrumente și personaje care pendulează bucuroase și triste între teatru și muzică.

Ziua Copilului @ Teatrul Odeon prilejuiește și lansarea unei secțiuni noi, dedicată copiilor, în aplicația Culturesc 100 <http://culturesc100.ro/> (disponibilă gratuit în Google Play), în care părinții vor putea găsi recomandări despre cele mai bune spectacole de teatru, filme, festivaluri, evenimente cu caracter științific, ateliere și workshopuri, cărți, toate pentru copii.

Sub sloganul "Cultura de azi conturează România următorilor 100 de ani", platforma Culturesc 100 aduce manifestările artistice mai aproape de publicul tânăr, prin mijloace tehnologice: realitate augmentată, realitate virtuală etc.



Ziua Copilului @ Teatrul Odeon / vineri, 1 iunie 2018

12:00 - 13:00: Apolodor / în Sala Majestic (intrarea liberă, în limita locurilor disponibile)

13:00 - 15:00: liber la joacă!



1 IUNIE

Musicalul 'Sunetul Muzicii', în regia şi coregrafia lui Răzvan Mazilu, va avea premiera la Opera Comică pentru Copii pe 1 iunie. Celebrul musical, de Richard Rodgers şi Oscar Hammerstein, va avea câte două reprezentaţii pe zi, în perioada 1-3 iunie, pe scena Sălii Mari a OCC, de la 11,00 şi 17,00.



1 IUNIE

#CaritabilFest 2.0. începe să se contureze. O să fie pe 1, 2 și 3 iunie la Clubul Țăranului & Muzeul Național al Țăranului Român.

Primii artiști/trupe confirmați/confirmate (în ordine alfabetică):

Luiza Zan, Maria Raducanu, Orkid, Symphactory Orchestra, Șuie Paparude, We Singing Colors.

Cauza pentru care se cântă anul acesta: O inimă

O să fie cu concerte de muzică alternativă, o să fie cu filme documentare și filme pentru copii, o să fie cu tot felul de ateliere de creativitate și workshopuri pentru copiii nevoiași, o să fie cu târg pentru ONG-urile care se ocupă de copiii nevoiași (pe bază de selecție). Și-or să mai fie.

Un proiect marca COOPerativa Urbană, organizat împreună cu Clubul Țăranului & Muzeul Național al Țăranului Român.

01 iunie - 03 iunie vineri la 10:00, până duminicã la 23:30



2 IUNIE

"La pas pe Calea Victoriei" pe 2 si 3 iunie

Primăria Capitalei prin creart invită bucureștenii și turiștii pe 2 și 3 iunie, între orele 10:00 și 21:00, la cea de-a patra ediție a evenimentului "La pas pe Calea Victoriei", cand una dintre cele mai frumoase artere ale Bucureștiului redevine pietonală, fiind animată de activități și manifestări artistice pe întreg traseul, din Strada George Enescu, până în Piața Victoriei.

Timp de trei ediții, evenimentul s-a bucurat de atenția publicului bucureștean, dar și a turiștilor prezenți în Capitală, motiv pentru care cea de-a patra ediție revine cu o nouă experiență, cu activități diversificate, menite să anime orașul, toate având intrarea gratuită. Copiii, tinerii, dar și adulții, se pot bucura timp de două zile de diverse activități stradale și manifestări artistice, ateliere de creație și spectacole de teatru, jocurile copilăriei, dar și de standuri cu produse și accesorii.

Activități stradale și manifestări artistice

Străbătând la pas elegantul bulevard, pe segmentul pietonal încadrat între Strada George Enescu și Piața Victoriei, vizitatorii se vor întâlni cu animatori şi mascote celebre, păpuși uriașe, arlechini cu baloane de săpun, clovni cu baloane modelate, animatori pe picioroange, portretiși, caricaturiști, mimi, magicieniși un studio foto profesional. Mai mult decât atât, grupurile de copii Fabrica de Folclor, Bravissimo, Alina Sorescu și Piticii lu' Soreasca, Allegretto, trupele de dans TheMob, KidsSquad și muzicienii stradali care vor performala diverse instrumente, precum chitară, vioară, saxofon, fluier, violoncel, contrabas, pian, tobe, nai, clarinet și trompetă, vor însufleți atmosfera din cadrul evenimentului.

Ateliere de creație, spectacole de teatru și jocurile copilăriei

Surprizele nu se opresc aici pentru cei mici, aceștia fiind în centrul atenției în weekedul 2-3 iunie! Nu vor lipsi atelierele de creație care le stârnesc imaginația, precum atelierul de puzzle, atelierul modelaj în plastelină, atelierul de decorare planșe cu praf de marmură, picturi pe față, atelierul de tobe, atelierul muzical, dar nici jocurile stradale, spre bucuria copiilor, darși a adulților melancolici: Șotron, Elasticul, X și O, Șarpele, Geologic (bowling modern) și Țintar Scrach. De asemenea, în fiecare zi vor avea loc spectacole de teatru precum „Pinguinii Melomani"- susținut de Teatrul „Ion Creangă", „Cenuşăreasa", „Frumoasa din Pădurea Adormită", dar și un spectacol de comedie dedicat celor mari, oferit de trupa de improvizație „Improvisneyland".

Standuri cu produse artizanale și delicii culinare

Trecătorii vor fi întâmpinați pe traseul de aproximativ un kilometru cu tonete cu produse handmade, accesorii și bijuterii din porțelan, sticlă, ceramică glazurată, argint, perle, accesorii din materiale tradiționale și cu motive populare, mici decorațiuni, produse naturale de îngrijire, produse pentru copii dar și diverse delicii culinare.

Muzeul Municipiului București și Muzeul Național „George Enescu" se alătură evenimentului

Calea Victoriei se bucură de prezența unora dintre cele mai frumoase clădiri din București, fiindreprezentativă pentru arta și istoria românească, prin numărul muzeelor aflate pe traseul acesteia. Pe 2 și 3 iunie, se alătură evenimentului cu un program prelungit Muzeul Municipiului București - Casa Filipescu - Cesianu, care va putea fi vizitat în intervalul 10:00 - 22:00 și Muzeul Național „George Enescu", în intervalul 10:00 - 20:00.

Astfel, timp de două zile, sâmbătă și duminică, între orele 10:00 - 21:00 sunteți invitați la o plimbare la pas, pe Calea Victoriei, strada care străbate inima orașului, unde vă veți bucura de un traseu pietonal plin de viață, animat de o serie de activități recreative, ce oferă o alternativă de petrecere a timpului liber alături de cei dragi, la început de vară!

Program și detalii: www.facebook.com/LaPasPeCaleaVictoriei

2 IUNIE

Sezonul Riders Club 2018 continua cu evenimentul La Broaste, la fel de plin de aventuri in mijlocul naturii si noi surprize!

Aflat la cea de-a 6-a editie, concursul ofera oportunitea de a va bucura din nou de miscare in padure, de aer curat si de a colectiona noi amintiri alaturi de familie si prieteni. Pe 2 iunie 2018, in padurea Caldarusani, evenimentul La Broaste mizeaza pe o participare numeroasa a riderilor din Bucuresti si din imprejurimi.

Competitia propune trasee atractive in inima padurii accesibile atat ciclistilor incepatori si copiilor, incepand de la varsta de 5 ani, dar si pentru riderii bine antrenati: Scurt - 16 kilometri, Standard - 23 de kilometri, Epic - 46 de kilometri si Epic 69 de kilometri. Inscrierile sunt deschise si se fac online pe pagina evenimentului, de pe platforma www.ridersclub.ro.



8 IUNIE - premiera film

"Foxtrot", drama controversata inspirata de conflictul israeliano-palestinian, este poate unul dintre cele mai bune filme din ultimul an. Povestea lui Samuel Moaz, care ii are in centrul atentiei pe soldatii, tatii si fiii natiunii este una amuzanta, tragica - si una care nu ia prizonieri. "Foxtrot" va deschide TIFF 2018 in prezenta regizorului Samuel Moaz, urmand sa ajunga in cinematografele din Romania incepand cu 8 iunie, fiind distribuit de Transilvania Film.

Filmul spune povestea unei familii destrămate în urma dispariției tragice a fiului plecat la război. Momentele de comedie neagră, episoadele cu soldați israelieni plictisiți de misiunea lor în mijlocul deșertului și secvențele care îi surprind mușamalizând moartea unor tineri palestinieni au scandalizat Guvernul Israelian. Oficialii statului au aplaudat decizia Academiei Americane de Film de a nu include titlul pe lista scurtă a nominalizărilor pentru Cel mai bun film străin. Revolta a continuat până la boicotarea evenimentului de deschidere a Festivalului de Film Israelian din Paris, în cadrul căruia a fost inclusă proiecția cu "Foxtrot".

După premiera din cadrul Festivalului de Film de la Veneția, filmul „Foxtrox" a câștigat imediat o mare parte din public, dovada fiind numeroasele premii cu care se poate lăuda deja - 16 premii, acompaniate de 14 nominalizări. Cineastul Samuel Maoz și-a câștigat renumele internațional încă de la debutul în lungmetraj cu "Lebanon" (2009), film ce a fost prezent la TIFF și ulterior distribuit de Transilvania Film în cinematografe. De asemenea, "Lebanon" a fost prima producție israeliană premiată cu Leul de Aur la Veneția.