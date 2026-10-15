Explozie într-un sat din Vrancea. Două case au fost distruse. Oamenii au crezut că a sărit în aer unitatea militară din apropiere

<1 minut de citit Publicat la 12:23 15 Oct 2026 Modificat la 12:23 15 Oct 2026

Proprietarul uneia dintre case folosea o butelie mare de gaz pentru încălzire. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

Două case au fost distruse în câteva secunde, în urma unei explozii provocate, cel mai probabil, de o acumulare de gaze, în localitatea Sihlea, din județul Vrancea. Deflagrația a fost atât de puternică, încât alte zece locuințe au fost afectate. Un bărbat de 53 de ani a suferit arsuri pe 55% din suprafața corpului și a fost transportat de urgență la spital. Pompierii și echipajele SMURD au intervenit la fața locului, potrivit Antena 3 CNN.

Explozia a provocat panică în rândul localnicilor, care au crezut inițial că deflagrația s-a produs la unitatea militară aflată la aproximativ un kilometru de satul Sihlea.

Potrivit informațiilor disponibile, proprietarul uneia dintre case folosea o butelie mare de gaz pentru încălzire și pentru activitățile gospodărești. Explozia a distrus două case și a avariat grav alte două locuințe din apropiere. A fost afectat și un adăpost de animale.

Alte șapte locuințe au suferit pagube, bucăți din materialele din zona ferestrelor și a tocurilor ușilor desprinzându-se în urma deflagrației.

La fața locului au loc evaluări pentru stabilirea pagubelor produse de explozie.